Что горит в Туапсе после удара БпЛА и что с воздухом в Перми: последствия атак ВСУ (видео)
После четвертого налета дронов на нефтяную инфраструктуру Туапсе продолжают гореть нефтяные резервуары в порту, показали OSINTеры. На видео с места событий фигурируют емкости на 40 тыс. куб м нефти, которые либо дымят прямо сейчас, либо почернели от предыдущих прилетов. Аналогичная ситуация в Перми, которая попала под удар беспилотников 29-30 апреля. Что происходит в одном из черноморских портов Российской Федерации и на нефтеперерабатывающем заводе в 100 км от Украины?
Утром 1 мая в сети опубликовали новые кадры поражений в Туапсе, и это помогло геолоцировать зоны горения после новой атаки, говорится в заметке в Telegram-канале "КиберБорошно". Геолокацию провели по видео с трех ракурсов, которые россияне снимали на расстоянии от 500 м до 1,5 км. Нам других кадрах — зрелище из морского порта Туапсе, которые показывают почерневшие поврежденные здания и сломанное оборудование.
Туапсе
Аналитики написали, что по состоянию на 1 мая 2026 года насчитали "четыре раунда" воздушных ударов в порту Туапсе. По совокупным данным OSINTеры установили, что горит часть резервуарного парка, в котором сгруппированы четыре емкости по 10 тыс. куб м каждая (обозначены желтым и обведены красным). При этом точно горят две из них. Заметим, вероятно, россияне потеряют до 20 тыс. куб м нефти, но уровень заполненности до начала возгорания неизвестен.
На изображении, опубликованном "КиберБорошном", обозначены предыдущие поражения. Выяснилось, что удалось уничтожить насосную станцию (обведена фиолетовым), а также резервуар на 20 тыс. куб. м и эстакаду. В зоне, которая может загореться в случае распространения пожара, размещены четыре емкости на 20 тыс. куб. м (красные), три на 5 тыс. куб м (зеленые), и еще две на 10 тыс. куб. м. Можно посчитать, что если они загорятся после нового прилета, то россияне потеряют суммарно 115 куб м. нефти (если резервуары полные).
Аналитики установили координаты точки горения по состоянию на утро 1 мая — 44.097987, 39.090391, и координаты трех наблюдателей, которые провели оперативный контроль очередного налета дронов.
Пермь
Утром 1 мая появились новые кадры из Перми, которая попала под двойной удар дронов 28-30 апреля. На фото с места событий — многокилометровый столб дыма, который возвышается над российским городом на расстоянии 1 600 км от Украины. Местное население тем временем радуется, что смог отнесло в сторону соседних городов и что запах горения несколько уменьшился.
Удары по Туапсе и Перми — детали
Фокус писал о серии воздушных ударов по Туапсе и Перми, которые произошли в апреле 2026 года. В Перми сначала произошли попадания по нефтеперекачивающей станции, расположенной на расстоянии 20 км от областного центра, а затем — по НПЗ на окраине города. В Туапсе под ударами оказался резервуарный парк в порту и территория НПЗ, расположенная рядом.
Предыдущая серия воздушных атак на нефтяную отрасль РФ состоялась в марте 2026 года. В течение нескольких недель ВСУ нанесли удары по портам РФ на Балтийском море. В частности, в марте состоялись первые "прилеты" в Приморске. Следующая атака — на Усть-Лугу: по нефтяной инфраструктуре порта били несколько раз. Во время одной из атак (18 марта) пострадал также патрульный ледокол в порту Выборга.
Между тем 29 апреля Президент Владимир Зеленский сообщил об итогах восьмимесячных атак на нефтяную инфраструктуру балтийских и черноморских портов. Согласно данным Службы внешней разведки, объекты потеряли в среднем 30% мощности.
Напомним, 30 апреля под удар дронов попал военный объект в Дзержинске Нижегородской области РФ: горело в районе завода по выпуску взрывчатки и снарядов.