Что горит в Туапсе после удара БпЛА и что с воздухом в Перми: последствия атак ВСУ (видео)

После четвертого налета дронов на нефтяную инфраструктуру Туапсе продолжают гореть нефтяные резервуары в порту, показали OSINTеры. На видео с места событий фигурируют емкости на 40 тыс. куб м нефти, которые либо дымят прямо сейчас, либо почернели от предыдущих прилетов. Аналогичная ситуация в Перми, которая попала под удар беспилотников 29-30 апреля. Что происходит в одном из черноморских портов Российской Федерации и на нефтеперерабатывающем заводе в 100 км от Украины?

Утром 1 мая в сети опубликовали новые кадры поражений в Туапсе, и это помогло геолоцировать зоны горения после новой атаки, говорится в заметке в Telegram-канале "КиберБорошно". Геолокацию провели по видео с трех ракурсов, которые россияне снимали на расстоянии от 500 м до 1,5 км. Нам других кадрах — зрелище из морского порта Туапсе, которые показывают почерневшие поврежденные здания и сломанное оборудование.

Туапсе

Аналитики написали, что по состоянию на 1 мая 2026 года насчитали "четыре раунда" воздушных ударов в порту Туапсе. По совокупным данным OSINTеры установили, что горит часть резервуарного парка, в котором сгруппированы четыре емкости по 10 тыс. куб м каждая (обозначены желтым и обведены красным). При этом точно горят две из них. Заметим, вероятно, россияне потеряют до 20 тыс. куб м нефти, но уровень заполненности до начала возгорания неизвестен.

На изображении, опубликованном "КиберБорошном", обозначены предыдущие поражения. Выяснилось, что удалось уничтожить насосную станцию (обведена фиолетовым), а также резервуар на 20 тыс. куб. м и эстакаду. В зоне, которая может загореться в случае распространения пожара, размещены четыре емкости на 20 тыс. куб. м (красные), три на 5 тыс. куб м (зеленые), и еще две на 10 тыс. куб. м. Можно посчитать, что если они загорятся после нового прилета, то россияне потеряют суммарно 115 куб м. нефти (если резервуары полные).

Фото: Telegram / КіберБорошно

Аналитики установили координаты точки горения по состоянию на утро 1 мая — 44.097987, 39.090391, и координаты трех наблюдателей, которые провели оперативный контроль очередного налета дронов.

Фото: Google Maps

Пермь

Утром 1 мая появились новые кадры из Перми, которая попала под двойной удар дронов 28-30 апреля. На фото с места событий — многокилометровый столб дыма, который возвышается над российским городом на расстоянии 1 600 км от Украины. Местное население тем временем радуется, что смог отнесло в сторону соседних городов и что запах горения несколько уменьшился.

Удары по Туапсе и Перми — детали

Фокус писал о серии воздушных ударов по Туапсе и Перми, которые произошли в апреле 2026 года. В Перми сначала произошли попадания по нефтеперекачивающей станции, расположенной на расстоянии 20 км от областного центра, а затем — по НПЗ на окраине города. В Туапсе под ударами оказался резервуарный парк в порту и территория НПЗ, расположенная рядом.

Предыдущая серия воздушных атак на нефтяную отрасль РФ состоялась в марте 2026 года. В течение нескольких недель ВСУ нанесли удары по портам РФ на Балтийском море. В частности, в марте состоялись первые "прилеты" в Приморске. Следующая атака — на Усть-Лугу: по нефтяной инфраструктуре порта били несколько раз. Во время одной из атак (18 марта) пострадал также патрульный ледокол в порту Выборга.

Между тем 29 апреля Президент Владимир Зеленский сообщил об итогах восьмимесячных атак на нефтяную инфраструктуру балтийских и черноморских портов. Согласно данным Службы внешней разведки, объекты потеряли в среднем 30% мощности.

Напомним, 30 апреля под удар дронов попал военный объект в Дзержинске Нижегородской области РФ: горело в районе завода по выпуску взрывчатки и снарядов.