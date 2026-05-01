Що горить у Туапсе після удару БпЛА та що з повітрям у Пермі: наслідки атак ЗСУ (відео)

Після четвертого нальоту дронів на нафтову інфраструктуру Туапсе продовжують горіти нафтові резервуари у порту, показали OSINTери. На відео з місця подій фігурують ємності на 40 тис. куб м нафти, які або димлять прямо зараз, або почорніли від попередніх прильотів. Аналогічна ситуація у Пермі, яка потрапила під удар безпілотників 29-30 квітня. Що відбувається в одному з чорноморських портів Російської Федерації та на нафтопереробному заводі за 100 км від України?

Зранку 1 травня у мережі опублікували нові кадри уражень у Туапсе, і це допомогло геолокувати зони горіння після нової атаки, ідеться у дописі у Telegram-каналі "КіберБорошно". Геолокацію провели за відео з трьох ракурсів, які росіяни знімали на відстані від 500 м до 1,5 км. Нам інших кадрах — видовище з морського порту Туапсе, які показують почорнілі пошкоджені будівлі та зламане устаткування.

Туапсе

Аналітики написали, що станом на 1 травня 2026 року нарахували "чотири раунди" повітряних ударів у порту Туапсе. За сукупними даними OSINTери встановили, що горить у частину резервуарного парку, у якому згруповано чотири ємності по 10 тис. куб м кожна (позначені жовтим та обведені червоним). При цьому точно горять дві з них. Зауважмо, ймовірно, росіяни втратять до 20 тис. куб м нафти, але рівень заповненості до початку займання невідомий.

На зображенні, опублікованому "КіберБорошном", позначено попередні ураження. З'ясувалось, що вдалось знищити насосну станцію (обведена фіолетовим), і також резервуар на 20 тис. куб. м та естакаду. У зоні, яка може загорітись у випадку поширення пожежі, розміщено чотири ємності на 20 тис. куб. м (червоні), три на 5 тис. куб м (зелені), і ще дві на 10 тис. куб. Можна порахувати, що якщо вони загоряться після нового прильоту, то росіяни втратять сумарно 115 куб м. нафти (якщо резервуари повні).

Фото: Telegram / КіберБорошно

Аналітики встановили координати точки горіння станом на ранок 1 травня — 44.097987, 39.090391, і координати трьох спостерігачів, які провели оперативний контроль чергового нальоту дронів.

Фото: Google Maps

Перм

Зранку 1 травня з'явились нові кадри з Пермі, яка потрапила під подвійний удар дронів 28-30 квітня. На фото з місця подій — багатокілометровий стовп диму, який височіє над російським містом на відстані 1 600 км від України. Місцеве населення тим часом радіє, що смог віднесло у бік сусідніх містечок і що запах горіння дещо зменшився.

Удари по Туапсе та Пермі — деталі

Фокус писав про серію повітряних ударів по Туапсе та Пермі, які сталися у квітні 2026 року. У Пермі спершу стались влучання по нафтоперекачувальній станції, розжованій на відстані 20 км від обласного центру, а потім — по НПЗ на околиці міста. У Туапсе під ударами опинився резервуарний парк у порту і територія НПЗ, розташована поруч.

Попередня серія повітряних атак на нафтову галузь РФ відбулася у березні 2026 року. Протягом кількох тижнів ЗСУ завдали ударів по портах РФ на Балтійському морі. Зокрема, у березні відбулися перші "прильоти" у Приморську. Наступна атака — на Усть-Лугу: по нафтовій інфраструктурі порту били кілька разів. Під час однієї з атак (18 березня) постраждав також патрульний криголам у порту Виборга.

Тим часом 29 квітня Президент Володимир Зеленський повідомив про підсумки восьмимісячних атак на нафтову інфраструктуру балтійських та чорноморських портів. Згідно з даними Служби зовнішньої розвідки, об'єкти втратили в середньому 30% потужності.

Нагадаємо, 30 квітня під удар дронів потрапив військовий об'єкт у Дзержинську Нижньогородської області РФ: палало в районі заводу з випуску вибухівки та снарядів.