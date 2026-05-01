Що горить у Туапсе після удару БпЛА та що з повітрям у Пермі: наслідки атак ЗСУ (відео)
Після четвертого нальоту дронів на нафтову інфраструктуру Туапсе продовжують горіти нафтові резервуари у порту, показали OSINTери. На відео з місця подій фігурують ємності на 40 тис. куб м нафти, які або димлять прямо зараз, або почорніли від попередніх прильотів. Аналогічна ситуація у Пермі, яка потрапила під удар безпілотників 29-30 квітня. Що відбувається в одному з чорноморських портів Російської Федерації та на нафтопереробному заводі за 100 км від України?
Зранку 1 травня у мережі опублікували нові кадри уражень у Туапсе, і це допомогло геолокувати зони горіння після нової атаки, ідеться у дописі у Telegram-каналі "КіберБорошно". Геолокацію провели за відео з трьох ракурсів, які росіяни знімали на відстані від 500 м до 1,5 км. Нам інших кадрах — видовище з морського порту Туапсе, які показують почорнілі пошкоджені будівлі та зламане устаткування.
Туапсе
Аналітики написали, що станом на 1 травня 2026 року нарахували "чотири раунди" повітряних ударів у порту Туапсе. За сукупними даними OSINTери встановили, що горить у частину резервуарного парку, у якому згруповано чотири ємності по 10 тис. куб м кожна (позначені жовтим та обведені червоним). При цьому точно горять дві з них. Зауважмо, ймовірно, росіяни втратять до 20 тис. куб м нафти, але рівень заповненості до початку займання невідомий.
На зображенні, опублікованому "КіберБорошном", позначено попередні ураження. З'ясувалось, що вдалось знищити насосну станцію (обведена фіолетовим), і також резервуар на 20 тис. куб. м та естакаду. У зоні, яка може загорітись у випадку поширення пожежі, розміщено чотири ємності на 20 тис. куб. м (червоні), три на 5 тис. куб м (зелені), і ще дві на 10 тис. куб. Можна порахувати, що якщо вони загоряться після нового прильоту, то росіяни втратять сумарно 115 куб м. нафти (якщо резервуари повні).
Аналітики встановили координати точки горіння станом на ранок 1 травня — 44.097987, 39.090391, і координати трьох спостерігачів, які провели оперативний контроль чергового нальоту дронів.
Перм
Зранку 1 травня з'явились нові кадри з Пермі, яка потрапила під подвійний удар дронів 28-30 квітня. На фото з місця подій — багатокілометровий стовп диму, який височіє над російським містом на відстані 1 600 км від України. Місцеве населення тим часом радіє, що смог віднесло у бік сусідніх містечок і що запах горіння дещо зменшився.
Удари по Туапсе та Пермі — деталі
Фокус писав про серію повітряних ударів по Туапсе та Пермі, які сталися у квітні 2026 року. У Пермі спершу стались влучання по нафтоперекачувальній станції, розжованій на відстані 20 км від обласного центру, а потім — по НПЗ на околиці міста. У Туапсе під ударами опинився резервуарний парк у порту і територія НПЗ, розташована поруч.
Попередня серія повітряних атак на нафтову галузь РФ відбулася у березні 2026 року. Протягом кількох тижнів ЗСУ завдали ударів по портах РФ на Балтійському морі. Зокрема, у березні відбулися перші "прильоти" у Приморську. Наступна атака — на Усть-Лугу: по нафтовій інфраструктурі порту били кілька разів. Під час однієї з атак (18 березня) постраждав також патрульний криголам у порту Виборга.
Тим часом 29 квітня Президент Володимир Зеленський повідомив про підсумки восьмимісячних атак на нафтову інфраструктуру балтійських та чорноморських портів. Згідно з даними Служби зовнішньої розвідки, об'єкти втратили в середньому 30% потужності.
Нагадаємо, 30 квітня під удар дронів потрапив військовий об'єкт у Дзержинську Нижньогородської області РФ: палало в районі заводу з випуску вибухівки та снарядів.