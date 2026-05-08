"Йдеться про атаку Москви": генерал РФ заявив, що відповіді Києву на удари по регіонах не буде

Член комітету Держдуми РФ з питань оборони, генерал-лейтенант Віктор Соболєв заявив, що Росія не буде бомбити Київ за авіаколапс через атаку дронів на півдні РФ.

Адже Росія пообіцяла нібито завдати масованого удару по Києву лише в разі спроби зірвати День перемоги. Про це російський силовик розповів виданню НСН.

"Москва пообіцяла завдати удару по Києву у відповідь на масований удар 9 травня по Москві, якщо раптом Київ наважиться на таку атаку з метою зірвати наше велике свято. Тоді ми завдамо масованого удару по центру Києва. Потрібно розуміти, що президент Росії поставив чітке завдання, йдеться про жорстку відповідь на атаку Москви в період свят. А порушення перемир'я під цю відповідь не підходять", — генерал-лейтенант Віктор Соболєв.

Атака українських дронів на РФ: деталі подій 8 травня

Нагадаємо, що після атаки дронів Російська Федерація призупинила роботу 13 аеропортів у південних областях. Серед об'єктів, які атакували безпілотники, були підприємства військово-промислового комплексу та нафтової галузі РФ. Вибухало під Москвою, у Грозному, Ярославлі, Пермі.

Раніше Фокус писав про наліт дронів на Ростов-на-Дону, який стався в ніч на 8 травня. Зранку з'ясувалось, що, окрім решти об'єктів, пошкодили навігаційне устаткування.

Також приблизно о 8 год 8 травня у мережі з'явилась інформація про вибухи та стрілянину у Грозному. На відео з місця подій показали дрон, який летів посеред міста і момент влучання з яскравим спалахом вогню.

Крім того, повідомлення про вибухи у Ярославлі опублікували о 3 год 8 травня. На відео показали спалахи вогню на території промислового підприємства.

Також новий приліт стався на підприємства нафтової галузі у Пермській області. На відео знов фігурують пожежа і дим на території місцевого нафтопереробного заводу.