"Речь идет об атаке Москвы": генерал РФ заявил, что ответа Киеву на удары по регионам не будет

Член комитета Госдумы РФ по вопросам обороны, генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что Россия не будет бомбить Киев за авиаколлапс из-за атаки дронов на юге РФ.

Ведь Россия пообещала якобы нанести массированный удар по Киеву лишь в случае попытки сорвать День победы. Об этом российский силовик рассказал изданию НСН.

"Москва пообещала нанести удар по Киеву в ответ на массированный удар 9 мая по Москве, если вдруг Киев решится на такую атаку с целью сорвать наш большой праздник. Тогда мы нанесем массированный удар по центру Киева. Нужно понимать, что президент России поставил четкую задачу, речь идет о жестком ответе на атаку Москвы в период праздников. А нарушение перемирия под этот ответ не подходят", — генерал-лейтенант Виктор Соболев.

Атака украинских дронов на РФ: детали событий 8 мая

Напомним, что после атаки дронов Российская Федерация приостановила работу 13 аэропортов в южных областях. Среди объектов, которые атаковали беспилотники, были предприятия военно-промышленного комплекса и нефтяной отрасли РФ. Взрывалось под Москвой, в Грозном, Ярославле, Перми.

Ранее Фокус писал о налете дронов на Ростов-на-Дону, который произошел в ночь на 8 мая. Утром выяснилось, что, кроме остальных объектов, повредили навигационное оборудование.

Также около 8 часов 8 мая в сети появилась информация о взрывах и стрельбе в Грозном. На видео с места событий показали дрон, который летел посреди города и момент попадания с яркой вспышкой огня.

Кроме того, сообщение о взрывах в Ярославле опубликовали в 3 часа 8 мая. На видео показали вспышки огня на территории промышленного предприятия.

Также новый прилет произошел на предприятия нефтяной отрасли в Пермской области. На видео вновь фигурируют пожар и дым на территории местного нефтеперерабатывающего завода.