Росіяни атакують Київ — у місті лунають вибухи

Російські окупанти запустили декілька сотень з безпілотників у бік України. Більша частина з них летить в бік західних регіонів, однак атака також здійснюється і на Київ.

У столиці оголошено повітряну тривогу, місцеві Telegram-канали повідомляють про вибухи — нібито ППО працює по російському безпілотнику.

Міський голова Віталій Кличко підтвердив роботу ППО в столиці. Повітряні сили ЗСУ також повідомляли про БПЛА на Київ з півночі.

Моніторинговий канал "єРадар" інформує, що дрон зайшов через район Оболонь, а згодом пройшов вздовж районів біля Дніпра і перелетів до центра столиці.

Водночас о 12:08 пролунав відбій повітряної тривоги.

Атака на Україну — що відомо

Президент Володимир Зеленський попередив, що після нічної атаки російських дронів-камікадзе "Шахед" та інших типів протягом дня відбудуться нові удари. Водночас Повітряні сили інформують про кілька груп безпілотників, які кружляють над центральними регіонами, над Київською областю та прямують на захід.

Зазначимо, в ніч на 13 травня росіяни атакували Україну 139 дронами різних типів, повідомило Повітряне командування. Фокус писав про пожежі, руйнування, про загиблих та поранених у Дніпропетровській області, про знеструмлення у Полтавській області. Крім того, під час удару по Кривому Рогу загинули люди, повідомили у військовій адміністрації.

Нагадуємо, 9 травня, під час оголошеного РФ "перемир'я", відбувся удар по багатоповерхівці у Харкові.