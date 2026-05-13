Россияне атакуют Киев — в городе раздаются взрывы

Российские оккупанты запустили несколько сотен беспилотников в сторону Украины. Большая часть из них летит в сторону западных регионов, однако атака также осуществляется и на Киев.

В столице объявлена воздушная тревога, местные Telegram-каналы сообщают о взрывах — якобы ПВО работает по российскому беспилотнику.

Городской голова Виталий Кличко подтвердил работу ПВО в столице. Воздушные силы ВСУ также сообщали о БПЛА на Киев с севера.

Мониторинговый канал "еРадар" информирует, что дрон зашел через район Оболонь, а затем прошел вдоль районов возле Днепра и перелетел в центр столицы.

В то же время в 12:08 прозвучал отбой воздушной тревоги.

Атака на Украину — что известно

Президент Владимир Зеленский предупредил, что после ночной атаки российских дронов-камикадзе "Шахед" и других типов в течение дня состоятся новые удары. В то же время Воздушные силы информируют о нескольких группах беспилотников, которые кружат над центральными регионами, над Киевской областью и направляются на запад.

Відео дня

Отметим, в ночь на 13 мая россияне атаковали Украину 139 дронами разных типов, сообщило Воздушное командование. Фокус писал о пожарах, разрушениях, о погибших и раненых в Днепропетровской области, об обесточивании в Полтавской области. Кроме того, во время удара по Кривому Рогу погибли люди, сообщили в военной администрации.

Напоминаем, 9 мая, во время объявленного РФ "перемирия", состоялся удар по многоэтажке в Харькове.