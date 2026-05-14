У Раді прокоментували законопроєкт про повістки в телефон та онлайн-ТЦК: "сенсу немає"

Нардеп з фракції "Слуга народу", який часто виступає спікером у Раді щодо теми мобілізації, Федір Веніславський прокоментував ідею надсилання повісток в телефон. За його словами, питання мобілізації є дуже чутливим, тож будь-які ініціативи викликають суспільний резонанс.

Водночас він наголосив, що Міністерство оборони наразі не здійснює подібних напрацювань. Про це член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський сказав у коментарі "РБК-Україна".

Він наголосив, що саме проєкт від Міністерства оборони буде підтримано членами його комітету. Натомість законопроєкт про повістки в телефон та ТЦК-онлайн не має шансів навіть розглядатися у залі парламенті.

"Важливо не політизувати ці питання. Законопроєкт, про який Ви запитуєте, був зареєстрований народним депутатом, який є мажоритарником та членом бюджетного комітету Ради. Це його особиста ініціатива. Сенсу обговорювати цей проєкт немає, оскільки він немає нічого спільного з тим, що напрацьовує Міноборони і що буде підтримано нашим Комітетом з питань національної безпеки, оборони та розвідки", — сказав Веніславський.

Відео дня

За його словами, реєстрація такого законопроєкту становить за мету політичний інтерес — сформувати власну впізнаваність. Тож реальною цю пропозицію нардеп не вважає.

Нагадаємо, що 14 травня було зареєстровано законопроєкт №15236, який передбачає реформу територіальних центрів комплектування та переведення мобілізаційних процедур у цифровий формат. У ньому пропонується обов’язкова відеофіксація всіх взаємодій із працівниками ТЦК та електронне вручення повісток.

Також у Раді повідомили, що "ухилянтів", які ігнорують штрафи за порушення правил військового обліку та мобілізації, можуть почати вносити до Реєстру боржників із подальшим блокуванням банківських рахунків.

Реформа мобілізації від Міноборони

Фокус раніше повідомляв, що Міністерство оборони готує реформу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, зокрема, серед можливих змін — перекладання функцій мобілізації на поліцію. Водночас наразі жодного готового проєкту ще немає.

Нагадаємо, що голова підкомітету з питань соціального захисту ветеранів парламентського комітету соціальної політики та депутат фракції "Слуга народу" Анатолій Остапенко розповів, що в Україні поки що можна уникнути зниження мобілізаційного віку, оскільки держава має додаткові резерви для комплектування війська. Зокрема, йдеться про можливість ширшого залучення військових пенсіонерів та представників силових структур.

Також Фокус писав, що питання масової демобілізації українських військовослужбовців нині не розглядається як реалістичний варіант через ситуацію на фронті та перевагу противника в живій силі. Водночас влада працює над можливими змінами до правил проходження служби.