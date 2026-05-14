В Раде прокомментировали законопроект о повестках в телефон и онлайн-ТЦК: "смысла нет"

Нардеп из фракции "Слуга народа", который часто выступает спикером в Раде по теме мобилизации, Федор Вениславский прокомментировал идею отправки повесток в телефон. По его словам, вопрос мобилизации является очень чувствительным, поэтому любые инициативы вызывают общественный резонанс.

В то же время он подчеркнул, что Министерство обороны пока не осуществляет подобных наработок. Об этом член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сказал в комментарии "РБК-Украина".

Он отметил, что именно проект от Министерства обороны будет поддержан членами его комитета. Зато законопроект о повестках в телефон и ТЦК-онлайн не имеет шансов даже рассматриваться в зале парламента.

"Важно не политизировать эти вопросы. Законопроект, о котором Вы спрашиваете, был зарегистрирован народным депутатом, который является мажоритарщиком и членом бюджетного комитета Рады. Это его личная инициатива. Смысла обсуждать этот проект нет, поскольку он не имеет ничего общего с тем, что нарабатывает Минобороны и что будет поддержано нашим Комитетом по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки", — сказал Вениславский.

Відео дня

По его словам, регистрация такого законопроекта имеет целью политический интерес — сформировать собственную узнаваемость. Поэтому реальным это предложение нардеп не считает.

Напомним, что 14 мая был зарегистрирован законопроект №15236, который предусматривает реформу территориальных центров комплектования и перевод мобилизационных процедур в цифровой формат. В нем предлагается обязательная видеофиксация всех взаимодействий с работниками ТЦК и электронное вручение повесток.

Также в Раде сообщили, что "уклонистов", которые игнорируют штрафы за нарушение правил воинского учета и мобилизации, могут начать вносить в Реестр должников с последующей блокировкой банковских счетов.

Реформа мобилизации от Минобороны

Фокус ранее сообщал, что Министерство обороны готовит реформу территориальных центров комплектования и социальной поддержки, в частности, среди возможных изменений — перекладывание функций мобилизации на полицию. В то же время пока ни одного готового проекта еще нет.

Напомним, что председатель подкомитета по вопросам социальной защиты ветеранов парламентского комитета социальной политики и депутат фракции "Слуга народа" Анатолий Остапенко рассказал, что в Украине пока можно избежать снижения мобилизационного возраста, поскольку государство имеет дополнительные резервы для комплектования войска. В частности, речь идет о возможности более широкого привлечения военных пенсионеров и представителей силовых структур.

Также Фокус писал, что вопрос массовой демобилизации украинских военнослужащих сейчас не рассматривается как реалистичный вариант из-за ситуации на фронте и превосходства противника в живой силе. В то же время власть работает над возможными изменениями в правила прохождения службы.