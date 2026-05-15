У Києві лунають вибухи: місто під атакою БПЛА

Російські окупанти атакують Київ: у місті лунають вибухи. За даними Повітряних сил, над столицею перебуває безпілотник.

Тривога була оголошена о 11:39. Вибухи підтверджує голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, а також кореспондент Фокусу.

Повітряні сили ЗСУ інформують про безпілотник над Києвом.

У КМДА повідомили, що сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над столицею.

Міський голова Віталій Кличко повідомив, що на лівому березі столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА.

Водночас місцеві канали повідомляють про "Шахед" над центром Києва. Кореспондент Фокусу також підтверджує, що безпілотник перелетів на правий берег столиці.

Росія масовано вдарила по Києву — що про це відомо

Нагадаємо, у ніч проти 14 травня російські війська завдали по Україні масштабного комбінованого удару, який зачепив Київ. Найбільших руйнувань у столиці зазнав Дарницький район, де частково зруйновано конструкції багатоповерхового житлового будинку, а також зафіксовано пожежі, пошкодження інфраструктури та падіння уламків у різних частинах міста.

Загалом російська армія застосувала понад 700 засобів повітряного ураження. Серед них — балістичні та аеробалістичні ракети, зокрема "Кинджал" та "Іскандер", а також крилаті ракети Х-101. Окрім цього, для атаки використовувалися ударні дрони різних типів, включно з "Шахедами". Водночас президент України Володимир Зеленський повідомив, що по житловому будинку в Києві, ймовірно, було влучання ракети Х-101, яка могла бути виготовлена вже цього року.

Варто зауважити, що кількість загиблих унаслідок масованої російської атаки на Київ продовжує зростати. Станом на ранок 15 травня у Дарницькому районі підтверджено вже 24 жертви, серед яких — троє дітей. У Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили, що пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованого будинку тривають безперервно від моменту нічного удару. Рятувальники продовжують розбирати завали та обстежувати територію, де можуть залишатися люди.