В Киеве раздаются взрывы: город под атакой БПЛА

Российские оккупанты атакуют Киев: в городе раздаются взрывы. По данным Воздушных сил, над столицей находится беспилотник.

Тревога была объявлена в 11:39. Взрывы подтверждает глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, а также корреспондент Фокуса.

Воздушные силы ВСУ информируют о беспилотнике над Киевом.

В КГГА сообщили, что силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над столицей.

Городской голова Виталий Кличко сообщил, что на левом берегу столицы работают силы ПВО по вражеским БпЛА.

В то же время местные каналы сообщают о "Шахеде" над центром Киева. Корреспондент Фокуса также подтверждает, что беспилотник перелетел на правый берег столицы.

Россия массированно ударила по Киеву — что об этом известно

Напомним, в ночь на 14 мая российские войска нанесли по Украине масштабный комбинированный удар, который задел Киев. Наибольшим разрушениям в столице подвергся Дарницкий район, где частично разрушены конструкции многоэтажного жилого дома, а также зафиксированы пожары, повреждения инфраструктуры и падение обломков в разных частях города.

В целом российская армия применила более 700 средств воздушного поражения. Среди них — баллистические и аэробаллистические ракеты, в частности "Кинжал" и "Искандер", а также крылатые ракеты Х-101. Кроме этого, для атаки использовались ударные дроны различных типов, включая "Шахеды". В то же время президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по жилому дому в Киеве, вероятно, было попадание ракеты Х-101, которая могла быть изготовлена уже в этом году.

Стоит заметить, что количество погибших в результате массированной российской атаки на Киев продолжает расти. По состоянию на утро 15 мая в Дарницком районе подтверждено уже 24 жертвы, среди которых — трое детей. В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что поисково-спасательные работы на месте разрушенного дома продолжаются непрерывно с момента ночного удара. Спасатели продолжают разбирать завалы и обследовать территорию, где могут оставаться люди.