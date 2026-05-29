"Важка болванка": "Орешник" збирають з компонентів, вироблених понад 10 років тому, — Власюк (фото)

Російська ракета "Орешник", яку РФ застосувала під час останнього масованого удару по території України, виявилася зібраною переважно з електроніки старого зразка. У її начинці, за даними експертів, домінують компоненти російського та білоруського виробництва, частина з яких виготовлена ще кілька років тому.

Як повідомляє кореспондент видання "УНІАН", 29 травня журналістам показали електронні модулі, вилучені з російських ракет і безпілотників, що були використані під час нещодавнього масованого обстрілу України. Фахівці продемонстрували плати, мікросхеми та окремі вузли з бортових систем зброї, пояснивши їхнє походження та функції.

За словами експертів, у багатьох зразках озброєння, які розглянули під час заходу, виявили деталі іноземного виробництва — зокрема з Китаю, США, Японії, Німеччини та Швейцарії. Водночас частина мікросхем мала пошкоджені або навмисно стерті серійні номери, що ускладнює точну ідентифікацію, однак фахівці припускають, що серед них є й американські компоненти.

Окремо журналістам показали елементи ракети "Орешник", зокрема плату управління та фрагменти бортового комп’ютера. Як зазначили спеціалісти, ця система зібрана переважно з російських і білоруських компонентів. Частину деталей, за їхніми даними, могли виготовити на підприємстві "Інтеграл" у Мінську.

Як уточнює "Інтерфакс-Україна", радник президента з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що наразі в уламках "Орешника" не зафіксовано західних комплектуючих.

"Все, що ми знайшли зараз, — це Росія і Білорусь", — сказав він під час брифінгу.

Уламки ракети, що вдарила по Україні 24 травня Фото: Інтерфакс-Україна

За словами Власюка, найновіші деталі, які вдалося ідентифікувати в уламках ракети, датуються 2017 роком, а частина електроніки є ще старішою.

Водночас посадовець наголосив, що попри невисоку точність, "Орешник" не варто недооцінювати — під час масованих атак така зброя залишається потенційно небезпечною для об’єктів інфраструктури та цивільного населення.

Та все ж експерти вважають "Оршеник" фактично "важкою болванкою". Як цитує експертів брифінгу "УНІАН", "шанс загинути від "Орешника" такий самий, як від цеглини, що падає з даху".

У ніч на 24 травня російські війська здійснили запуск балістичної ракети середньої дальності "Орешник" по території України. За даними Повітряних сил ЗСУ, пуск було виконано з полігону Капустін Яр в Астраханській області РФ, після чого ракета впала в районі Білої Церкви на Київщині. Унаслідок влучання в місті виникла пожежа в гаражному кооперативі, також зазнали пошкоджень будівлі одного з місцевих підприємств.

Пізніше аналітики Defense Express зазначили, що застосування "Орешника" мало передусім психологічний ефект і було спрямоване на демонстрацію загрози, а не на досягнення реального військового результату. За їхніми оцінками, уявлення про нібито "кінетичну" руйнівну потужність ракети не підтвердилося першими результатами огляду місця удару в Білій Церкві. Фактичні наслідки атаки співставні з ударом приблизно 36 дронів-камікадзе типу "Шахед" із посиленою бойовою частиною.

Крім того, у моніторингових каналах з’явилися відео та фото, на яких зафіксовано ймовірні фрагменти бойових частин "Орєшніка", що могли впасти не лише в районі Білої Церкви, а й в інших локаціях. За попередньою інформацією, Росія могла здійснити запуск двох таких ракет. Одна з них, імовірно, не досягла запланованої цілі та розпалася на території тимчасово окупованої частини Донецької області в напрямку Авдіївки.

Згодом, інформацію про другий удар підтвердив президент України Володимир Зеленський у терміновому листі до Дональда Трампа.