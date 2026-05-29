"Тяжелая болванка": "Орешник" собирают из компонентов, произведенных более 10 лет назад, — Власюк (фото)

Российская ракета "Орешник", которую РФ применила во время последнего массированного удара по территории Украины, оказалась собранной преимущественно из электроники старого образца. В ее начинке, по данным экспертов, доминируют компоненты российского и белорусского производства, часть из которых изготовлена еще несколько лет назад.

Как сообщает корреспондент издания "УНИАН", 29 мая журналистам показали электронные модули, изъятые из российских ракет и беспилотников, которые были использованы во время недавнего массированного обстрела Украины. Специалисты продемонстрировали платы, микросхемы и отдельные узлы из бортовых систем оружия, объяснив их происхождение и функции.

По словам экспертов, во многих образцах вооружения, которые рассмотрели во время мероприятия, обнаружили детали иностранного производства — в частности из Китая, США, Японии, Германии и Швейцарии. При этом часть микросхем имела поврежденные или намеренно стертые серийные номера, что затрудняет точную идентификацию, однако специалисты предполагают, что среди них есть и американские компоненты.

Обломки ракеты, ударившей по Украине 24 мая Фото: УНІАН

Отдельно журналистам показали элементы ракеты "Орешник", в частности плату управления и фрагменты бортового компьютера. Как отметили специалисты, эта система собрана преимущественно из российских и белорусских компонентов. Часть деталей, по их данным, могли изготовить на предприятии "Интеграл" в Минске.

Как уточняет "Интерфакс-Украина", советник президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил, что пока в обломках "Орешника" не зафиксировано западных комплектующих.

"Все, что мы нашли сейчас, — это Россия и Беларусь", — сказал он во время брифинга.

Обломки ракеты, ударившей по Украине 24 мая Фото: Интерфакс-Украина

По словам Власюка, самые новые детали, которые удалось идентифицировать в обломках ракеты, датируются 2017 годом, а часть электроники является еще более старой.

В то же время чиновник отметил, что несмотря на невысокую точность, "Орешник" не стоит недооценивать — во время массированных атак такое оружие остается потенциально опасным для объектов инфраструктуры и гражданского населения.

И все же эксперты считают "Оршеник" фактически "тяжелой болванкой". Как цитирует экспертов брифинга "УНИАН", "шанс погибнуть от "Орешника" такой же, как от кирпича, падающего с крыши".

Удар "Орешником" по Украине 24 мая — что об этом известно

В ночь на 24 мая российские войска осуществили запуск баллистической ракеты средней дальности "Орешник" по территории Украины. По данным Воздушных сил ВСУ, пуск был выполнен с полигона Капустин Яр в Астраханской области РФ, после чего ракета упала в районе Белой Церкви Киевской области. В результате попадания в городе возник пожар в гаражном кооперативе, также получили повреждения здания одного из местных предприятий.

Позже аналитики Defense Express отметили, что применение "Орешника" имело прежде всего психологический эффект и было направлено на демонстрацию угрозы, а не на достижение реального военного результата. По их оценкам, представление о якобы "кинетической" разрушительной мощности ракеты не подтвердилось первыми результатами осмотра места удара в Белой Церкви. Фактические последствия атаки сопоставимы с ударом примерно 36 дронов-камикадзе типа "Шахед" с усиленной боевой частью.

Кроме того, в мониторинговых каналах появились видео и фото, на которых зафиксированы вероятные фрагменты боевых частей "Орешника", которые могли упасть не только в районе Белой Церкви, но и в других локациях. По предварительной информации, Россия могла осуществить запуск двух таких ракет. Одна из них, вероятно, не достигла запланированной цели и распалась на территории временно оккупированной части Донецкой области в направлении Авдеевки.

Впоследствии, информацию о втором ударе подтвердил президент Украины Владимир Зеленский в срочном письме к Дональду Трампу.