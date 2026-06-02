"Дуже прошу, звертайте увагу на тривоги": Зеленський попередив про новий масований удар РФ

Російські війська можуть знову завдати масованого удару по території України найближчої ночі. Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та серйозно поставитися до попереджень. Стало відомо, що цієї ночі Росія вбила 22 люди, 130 дістали поранення внаслідок атаки ворога.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 2 червня.

Зеленський про нову атаку РФ

"Ми знаємо від розвідки, що масований удар може бути й цієї ночі. Будь ласка, дуже вас прошу, звертайте увагу на тривоги. Всім партнерам разом, усім у Європі потрібно й надалі працювати, щоб були ракети для нашої ППО, щоб були необхідні системи й життєво важливі розвіддані та інші речі, які допомагають рятувати життя людей", — звернувся український президент.

За його словами цієї ночі був жорстокий удар. Загинули 22 людей, а 130 постраждали. Також він повідомив про брак ракет до ППО.

"Більше ніж 70 ракет, багато балістики, більше ніж 650 дронів за ніч. Вдень сьогодні росіяни продовжили атаки, ще близько ста дронів було. На жаль, рівень постачання для нашої ППО зараз не дозволяє збивати значну частину ракет", — розповів він.

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Масований удар РФ 2 червня: що відомо

Нагадаємо, що вночі 2 червня Росія здійснила одну з наймасштабніших повітряних атак останніх місяців, випустивши по Україні десятки ракет і сотні безпілотників. Під ударом опинилися Київ, Дніпро, Харків, Запоріжжя та низка інших міст. Ворожих ударів також зазнали Суми, Херсон, Чернігів, Шостка, Житомир, Хмельницький, Старокостянтинів та населені пункти Полтавського району.

Російські окупанти 2 червня, вночі, завдали масованих ударів по Києву десятками балістичних ракет та безпілотниками. У 8 з 10 районів столиці зафіксовані пошкодження, руйнування та пожежі. Кількість постраждалих зросла до 81 особи. Про це повідомив глава Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Також в ДСНС повідомили, що внаслідок масованої російської атаки 2 червня шестеро людей загинули в столиці.

Також Російські війська били по Дніпру касетними боєприпасами, заявив міський голова Борис Філатов, який показав 50 мікровлучань.

Натомість від удару ЗС РФ у метро Києва ховалась 41 тисяч людей.