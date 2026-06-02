"Очень прошу, обращайте внимание на тревоги": Зеленский предупредил о новом массированном ударе РФ

Российские войска могут снова нанести массированный удар по территории Украины ближайшей ночью. Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и серьезно отнестись к предупреждениям. Стало известно, что этой ночью Россия убила 22 человека, 130 получили ранения в результате атаки врага.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения 2 июня.

Зеленский о новой атаке РФ

"Мы знаем от разведки, что массированный удар может быть и этой ночью. Пожалуйста, очень вас прошу, обращайте внимание на тревоги. Всем партнерам вместе, всем в Европе нужно и дальше работать, чтобы были ракеты для нашей ПВО, чтобы были необходимые системы и жизненно важные разведданные и другие вещи, которые помогают спасать жизни людей", — обратился украинский президент.

По его словам этой ночью был жестокий удар. Погибли 22 человека, а 130 пострадали. Также он сообщил о нехватке ракет к ПВО.

"Более 70 ракет, много баллистики, более 650 дронов за ночь. Днем сегодня россияне продолжили атаки, еще около ста дронов было. К сожалению, уровень снабжения для нашей ПВО сейчас не позволяет сбивать значительную часть ракет", — рассказал он.

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Массированный удар РФ 2 июня: что известно

Напомним, что ночью 2 июня Россия осуществила одну из самых масштабных воздушных атак последних месяцев, выпустив по Украине десятки ракет и сотни беспилотников. Под ударом оказались Киев, Днепр, Харьков, Запорожье и ряд других городов. Вражеским ударам также подверглись Сумы, Херсон, Чернигов, Шостка, Житомир, Хмельницкий, Староконстантинов и населенные пункты Полтавского района.

Российские оккупанты 2 июня, ночью, нанесли массированные удары по Киеву десятками баллистических ракет и беспилотниками. В 8 из 10 районов столицы зафиксированы повреждения, разрушения и пожары. Количество пострадавших возросло до 81 человека. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Также в ГСЧС сообщили, что в результате массированной российской атаки 2 июня шесть человек погибли в столице.

Также Российские войска били по Днепру кассетными боеприпасами, заявил городской голова Борис Филатов, который показал 50 микровыбросов.

Зато от удара ВС РФ в метро Киева пряталась 41 тысяча человек.