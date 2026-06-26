"Діятимуть дзеркально": Сибіга розповів, що вирішили щодо участі Лукашенка у війні

Глава Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга пояснив, що самопроголошений президент Лукашенко отримав попередження про відповідь, якщо Білорусь вступить у війну РФ. Крім того, Сибіга уточнив, що не так з заявою Мінська, який запросив українських грибників та ягідників ходити через кордон.

Україна не очікує втягнення Білорусі у війну, але уважно стежить за ситуацією на тому боці кордону, сказав Сибіга у коментарі медіа. Глава МЗС взяв участь в урочистостях з нагоди Дня кримськотатарського прапора, а фрагмент його відповіді опублікували у Telegram-каналі ТСН. Сибіга наголосив, що Україна діятиме дзеркально тому, що робитиме Білорусь. Також він зауважив, що про таке рішення Києва добре знають у Мінську.

"Ми не очікуємо їхньої участі у війні. Ми виходимо з того, що вони не дадуть себе втягнути в цю війну, що вони уникнуть цього втягування і провокування, тому що Україна буде дзеркалити. Україна буде дзеркалити", — пролунало у коментарі.

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Міністр також нагадав про ідею Білорусі щодо "грибників". З'ясувалось, що Мінськ посилався на нечинні угоди, і в цьому контексті з'явилась серія риторичних питань: "Чому саме зараз? Чому саме прикордонні? Що це означає?". Тим часом у сусідній країні приймають певні зміни у законах, у структурі армії та військових округів, будують інфраструктуру біля кордонів, проводять спільні військові навчання з росіянами. На ці дії Мінська звертають увагу у Києві та озвучують відповідні попередження, сказав він.

"Ми, і президент України, про це офіційно попередили. Білоруська сторона чітко усвідомлює, що такі попередження — вони не порожні. Безумовно ми очікуємо на реакцію, і не лише в цьому блоці загроз. Я говорю зараз про ретранслятори", — заявив Сибіга.

Наступ з Білорусі — деталі

Зазначимо, 25 червня президент Зеленський повідомив про підготовку Білорусі до нового наступу ЗС РФ на Україну. Глава держави опублікував дані розвідки про побудову нових шести мостів та однієї розв'язки на автошляху, який тягнеться вдовж українського кордону на відстані 30-50 км. При цьому мости стоять на трасах, які ідуть у бік ключових населених пунктів в Україні. Найближчий новозбудований об'єкт — за 15 км від кордону.

Тим часом 22 червня білоруська опозиція підготувала аналітична доповідь, у якій також ідеться про зміни у Білорусі з 2022 року та про можливий новий наступ ЗС РФ. Серед іншого, звернули увагу на кратне зростання оборонного бюджету, на формування нового військового округу та навчання майже 300 тис. резервістів.

Нагадуємо, 25 червня самопроголошений президент Білорусі Лукашенко зробив заяву щодо втягнення у війну РФ та нового наступу на Україну. 24 червня Зеленський повідомив, що сталось з ретрансляторами, які фігурували в ультиматумі Мінську 19 червня.