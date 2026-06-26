"Будут действовать зеркально": Сибига рассказал, что решили относительно участия Лукашенко в войне

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига пояснил, что самопровозглашённый президент Лукашенко получил предупреждение о ответных мерах, если Беларусь вступит в войну на стороне РФ. Кроме того, Сибига уточнил, что не так обстоит дело с заявлением Минска, который пригласил украинских грибников и ягодников пересекать границу.

Украина не ожидает втягивания Беларуси в войну, но внимательно следит за ситуацией по ту сторону границы, заявил Сибига в комментарии СМИ. Глава МИД принял участие в торжествах по случаю Дня крымскотатарского флага, а фрагмент его ответа был опубликован в Telegram-канале ТСН. Сибига подчеркнул, что Украина будет действовать зеркально по отношению к действиям Беларуси. Также он отметил, что о таком решении Киева хорошо знают в Минске.

"Мы не ожидаем их участия в войне. Мы исходим из того, что они не позволят себя втянуть в эту войну, что они избегут этого втягивания и провокаций, потому что Украина будет отвечать тем же. Украина будет отвечать тем же", — прозвучало в комментарии.

Відео дня

Министр также напомнил об идее Беларуси относительно "грибников". Выяснилось, что Минск ссылался на недействующие соглашения, и в этом контексте прозвучала серия риторических вопросов: "Почему именно сейчас? Почему именно приграничные? Что это означает?". Между тем в соседней стране принимают определенные изменения в законах, в структуре армии и военных округов, строят инфраструктуру у границ, проводят совместные военные учения с россиянами. На эти действия Минска обращают внимание в Киеве и озвучивают соответствующие предупреждения, сказал он.

"Мы, и президент Украины, официально предупредили об этом. Белорусская сторона четко осознает, что такие предупреждения — не пустые слова. Безусловно, мы ожидаем реакции, и не только в этом блоке угроз. Я говорю сейчас о ретрансляторах", — заявил Сибига.

Наступление из Беларуси — подробности

Отметим, что 25 июня президент Зеленский сообщил о подготовке Беларуси к новому наступлению ВС РФ на Украину. Глава государства опубликовал данные разведки о строительстве шести новых мостов и одной развязки на автодороге, проходящей вдоль украинской границы на расстоянии 30–50 км. При этом мосты расположены на трассах, ведущих в сторону ключевых населенных пунктов Украины. Ближайший вновь построенный объект — в 15 км от границы.

Между тем 22 июня белорусская оппозиция подготовила аналитический доклад, в котором также речь идет об изменениях в Беларуси с 2022 года и о возможном новом наступлении ВС РФ. Среди прочего, обратили внимание на кратное увеличение оборонного бюджета, на формирование нового военного округа и обучение почти 300 тыс. резервистов.

Напоминаем, что 25 июня самопровозглашённый президент Беларуси Лукашенко выступил с заявлением о втягивании в войну РФ и новом наступлении на Украину. 24 июня Зеленский сообщил, что произошло с ретрансляторами, которые фигурировали в ультиматуме Минску от 19 июня.