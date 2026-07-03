Українці проводять "спецоперацію" у Москві: дезінформують росіян про бензин на АЗС (скриншоти)

Жителі Росії потерпають від дефіциту пального на АЗС і шукають бензин за допомогою спеціального сервісу, який можуть використати українці, розповіли у Міжнародній розвідувальній спільноті InformNapalm. Сервіс мав би показати росіянам, на яку АЗС їхати, щоб заправитись. Українці масово вказали неправдиві дані, і в підсумку росіяни їздять між заправками, де наче має бути пальне, але насправді — немає.

Сервіс називається "ГдеБЕНЗ", і на відповідний портал може зайти будь-який українець через VPN, пояснили розслідувачі. Після "спецоперації" росіяни заходили на портал і бачили, що на певній заправці начебто є бензин. Оскільки пального не було, то вони в підсумку втрачали час і починали нервуватись. Російське населення дивувалось, що постійно натрапляє на порожні заправки через фейкові дані.

Розслідувачі опублікували вебадресу сервісу й уточнили, що москвичі вже другу добу поспіль потерпають від активності українців. Допис InformNapalm з'явився вдень 3 липня, після серії повідомлень росЗМІ про дефіцит пального у РФ і про повну його відсутність, наприклад, у Новоросійську. Ідеться про сервіс "ГдеБЕНЗ", на якому є карта з місцерозташуванням заправок і даними про наявність усіх марок бензину, і також про наявність черг. Інформацію може внести будь-хто, але українцям потрібно скористатись VPN, ідеться у дописі. З'ясувалось, що дводенна спецоперація пройшла успішно: одна росіянка розповіла про корисний сервіс, а інша скаржилась, що приїхала, а бензину не було.

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Дефіцит пального у РФ — інформація про сервіс ГдеБЕНЗ та дії українців, InformNapalm Фото: Скриншот

"Українці вже другий день масово допомагають росіянам знайти бензин на заправках в Москві та інших містах тимчасово існуючої РФ через сайт gdebenz_ru, використовуючи VPN", — пояснили розслідувачі

У спільноті UKRAINIAN MILITANT уточнили, що самостійно взялись за "регуляцію бензину" і порадили українцям також долучитись до цієї справи. Коротка інструкція — зайти на портал та вказати наявність пального там, де його немає, і навпаки.

Дефіцит пального у РФ — спецоперація з сервісом ГдеБЕНЗ Фото: Скриншот

Дефіцит пального у РФ — деталі

Якщо скористатись сервісом, про який написали в InformNapalm, то справді є карта заправок, наприклад, Москви. На кожній позначці — кольори зелений/червоний, які показують наявність чи відсутність пального. Можна обрати АЗС, наприклад, червону, тобто без пального, та відправити фейкову інформацію, "допомігши" росіянам.

Дефіцит пального у РФ — як працює сервіс ГдеБЕНЗ Фото: Скриншот

Зазначимо, Фокус писав про дефіцит пального у РФ, який почався після удару України по Московському НПЗ 16-18 червня, а перед цим — серії інших НПЗ у європейській частині Росії. Наступного дня після того, як над Москвою піднялись стовпи диму та вогню та злетіли кришка резервуара, москвичі почали скаржитись на відсутність пального або на обмежений продаж чи зростання ціни. У перші дні обмежень людям продавали 20-60 л бензину на машину (інколи більше), при чому забороняли наливати в каністри. Після цього росЗМІ почали писати про черги на АЗС, які з'явились по усій території РФ. Reuters написало, що дефіцит зачепив усі 11 часових поясів, а Кремль домовився про термінову закупівлю бензину в Індії. Тим часом розгорілась криза з пальним в Криму, якому перерізали логістику: 3 липня стало відомо про зникнення бензину у Новоросійську, куди їздили заправлятись кримчани.

Нагадуємо, російський експерт спробував пояснити, чому у РФ зник бензин: використав виключно евфемізми.