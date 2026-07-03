Украинцы проводят "спецоперацию" в Москве: дезинформируют россиян о бензине на АЗС (скриншоты)

Жители России страдают от дефицита топлива на АЗС и ищут бензин с помощью специального сервиса, которым могут воспользоваться украинцы, сообщили в Международном разведывательном сообществе InformNapalm. Сервис показывает россиянам, на какую АЗС ехать, чтобы заправиться. Украинцы массово указали ложные данные, и в результате россияне ездят между заправками, где якобы должно быть топливо, но на самом деле его нет.

Сервис называется "ГдеБЕНЗ", и на соответствующий портал может зайти любой украинец через VPN, пояснили расследователи. После "спецоперации" россияне заходили на портал и видели, что на какой-то заправке якобы есть бензин. Поскольку топлива не было, они в итоге теряли время и начинали нервничать. Российское население удивлялось, что постоянно натыкается на пустые заправки из-за фейковых данных.

Расследователи опубликовали веб-адрес сервиса и уточнили, что москвичи уже вторые сутки подряд страдают от действий украинцев. Публикация InformNapalm появилась днём 3 июля, после серии сообщений российских СМИ о дефиците топлива в РФ и о его полном отсутствии, например, в Новороссийске. Речь идет о сервисе "ГдеБЕНЗ", на котором есть карта с расположением заправок и данными о наличии всех марок бензина, а также о наличии очередей. Информацию может внести любой, но украинцам нужно воспользоваться VPN, говорится в публикации. Выяснилось, что двухдневная спецоперация прошла успешно: одна россиянка рассказала о полезном сервисе, а другая жаловалась, что приехала, а бензина не было.

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Дефицит топлива в РФ — информация о сервисе "ГдеБЕНЗ" и действиях украинцев, InformNapalm Фото: Скриншот

"Украинцы уже второй день массово помогают россиянам находить бензин на заправках в Москве и других городах временно существующей РФ через сайт gdebenz_ru, используя VPN", — пояснили расследователи

В сообществе UKRAINIAN MILITANT уточнили, что самостоятельно взялись за "регулирование бензина", и посоветовали украинцам также присоединиться к этой инициативе. Краткая инструкция — зайти на портал и указать наличие топлива там, где его нет, и наоборот.

Дефицит топлива в РФ — спецоперация с сервисом "ГдеБЕНЗ" Фото: Скриншот

Дефицит топлива в РФ — подробности

Если воспользоваться сервисом, о котором написали в InformNapalm, то действительно есть карта заправок, например, Москвы. На каждой отметке — цвета "зеленый"/"красный", которые показывают наличие или отсутствие топлива. Можно выбрать АЗС, например, красную, то есть без топлива, и отправить фейковую информацию, "помогая" россиянам.

Дефицит топлива в РФ — как работает сервис "ГдеБЕНЗ" Фото: Скриншот

Отметим, что Фокус писал о дефиците топлива в РФ, который начался после удара Украины по Московскому НПЗ 16-18 июня, а до этого — по ряду других НПЗ в европейской части России. На следующий день после того, как над Москвой поднялись столбы дыма и огня и взлетели крышки резервуаров, москвичи начали жаловаться на отсутствие топлива, ограниченную продажу или рост цен. В первые дни ограничений людям продавали 20-60 л бензина на машину (иногда больше), при этом запрещали наливать в канистры. После этого российские СМИ начали писать об очередях на АЗС, которые появились по всей территории РФ. Reuters сообщило, что дефицит затронул все 11 часовых поясов, а Кремль договорился о срочной закупке бензина в Индии. Тем временем разгорелся кризис с топливом в Крыму, которому перерезали логистику: 3 июля стало известно об исчезновении бензина в Новороссийске, куда ездили заправляться крымчане.

Напоминаем, российский эксперт попытался объяснить, почему в РФ исчез бензин, при этом используя исключительно эвфемизмы.