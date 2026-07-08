Після удару по 25-поверхівці в Києві спалахнула пожежа: постраждала дитина, подробиці

Реактивний ворожий безпілотник врізався у 25-поверховий будинок у Деснянському районі Києва, пошкодивши кілька квартир на верхніх поверхах.

Під час розвідки рятувальники евакуювали та передали медикам постраждалу дитину, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За інформацією голови Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, у дитини — різані рани на обличчі.

У соцмережах очевидці пишуть, що дрон навмисно запустили в бік будинку.

Наразі співробітники екстрених служб продовжують ліквідувати наслідки аварії та пошуки інших можливих постраждалих.

Тим часом кількість поранених після денних обстрілів столиці зросла до 13 осіб, дев’ять із яких госпіталізовано. Двоє постраждалих перебувають у важкому стані. Ще троє людей загинули.

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Зазначимо, що протягом останніх кількох тижнів Росія посилює терор проти столиці України, атакуючи місто балістичними ракетами та дронами як вночі, так і вдень.

У ніч на 8 липня місто зазнало ракетного удару, а вдень росіяни вже кілька разів атакували Київ безпілотниками, зокрема реактивними. Після влучень у Святошинському та Деснянському районах спалахнули пожежі. Вогонь охопив ринок "Троєщина".

Тим часом президент США Дональд Трамп після зустрічі зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським заявив, що Україна отримає ліцензію на виробництво Patriot. При цьому він відмовився уточнювати, чи будуть надані нашій країні гарантії безпеки.

Нагадаємо, що РФ може атакувати Івано-Франківськ "за сценарієм Києва".

Також повідомлялося, як виглядають Київ і Вишневе після масштабного удару з боку РФ.