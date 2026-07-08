После удара по 25-этажке в Киеве вспыхнул пожар: пострадал ребенок, детали

Реактивный вражеский беспилотник влетел в 25-этажный дом в Деснянском районе Киева, повредив несколько квартир на верхних этажах.

Во время разведки спасатели эвакуировали и передали медикам пострадавшего ребенка, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По информации главы Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, у ребенка — резанные раны лица.

В соцсетях очевидцы пишут, что дрон намерено запустили по дилому дому.

Сейчас сотрудники экстренных служб продолжают ликвидацию последствий прилета и поиски других возможных пострадавших.

Тем временем количество раненых после дневных обстрелов столицы выросло до 13 человек, девять из которых госпитализированы. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Еще три человека погибли.

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Отметим, что в последние несколько недель Россия наращивает террор столицы Украины, атакуя город баллистикой и дронами как ночью, так и днем.

В ночь на 8 июля город оказался под ударом баллистики, а днем россияне уже несколько раз атаковали Киев беспилотниками, в том числе реактивными. После попаданий в Святошинском и Деснянском районах вспыхнули пожары. Огонь охватил рынок "Троещина".

Тем временем президент США Дональд Трамп после встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Украина получит лицензию на производство Patriot. При этом он отказался уточнять, будут ли предоставлены нашей стране гарантии безопасности.

Напомним, РФ может атаковать Ивано-Франковск "по сценарию Киева".

Также сообщалось, как выглядят Киев и Вишневое после масштабного удара РФ.