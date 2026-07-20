Працювали СБС та ракетні війська: Зеленський підтвердив удар по Московській області (відео)

Президент України Володимир Зеленський підтвердив атаку на важливі цілі Російської Федерації у Московській області. Президент опублікував кадри з місця подій, на яких у одному кадрі зафіксували відразу три стовпи диму під російською столицею.

Українські далекобійні санації дістали до нафтобази та логістичного центру, ідеться у повідомлення президента на сторінці Facebook. Глава держави подякував за роботу бійцям Сил безпілотних систем, ракетним військам, артилерії та розвідці. Наголошується, що до цілей — близько 400 км.

"Московський регіон. Є результати роботи наших далекобійних санкцій по логістичних об’єктах та нафтобазі. Дякую воїнам Сил безпілотних систем, розвідки, ракетних військ і артилерії, Сил спеціальних операцій", — написав Зеленський.

Крім цілей у Московській області, уражених в ніч на 20 липня, Сили оборони дістали до об'єктів у Чорному морі, додав президент. Вказано, що поцілили по шести кораблях РФ — по двох танкерах та чотирьох суховантажах. Також наголошується, що це "справедлива відповідь на кожен російський удар по наших містах та громадах"

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Удари по Московській області — деталі

Зеленський не вказав, які саме засоби ураження вдарили по Московській області. Втім, на відео від президента є кадри польоту дрона, за обрисами схожого на ударний БпЛА "Лютий", який летів над територією РФ. При цьому на сторінці головного конструктора компанії Fire Point Дениса Штілермана о 5 год 20 липня з'явились кадри пуску ракети: раніше він писав про підготовку пусків балістики на Москву.

Тим часом у Telegram-каналі OSINTерів "КіберБорошно" провели геолокацію влучань у Московській області. З'ясувалось, що загорівся логістичний склад Wildberries у Коледіно з координатами 55.38616, 37.58414. Також є влучання у логістичному парку "Южные врата" біля населеного пункту Білі Стовпи: координати 55.33159, 37.82103. Третя точка — це нафтобаза у Львовському з координатами 55.33625, 37.51981. Усі вказані точки — на північ від Москви біля міста Подольськ. Відстань до кордонів України справді близько 400 км (по прямій) і за 40 км від московського Кремля.

Удари по Московській області — влучання 20 липня Фото: Google Maps

Зазначимо, в ніч на 20 липня у російських пабліках почали писати про звуки вибухів та звуки польоту дронів у Московській області. Згодом з'явились кадри зі стовпами диму у передмістях російської столиці. Точки влучання — найбільший логістичний хаб маркетплейсу Wildberries у місті Подольськ. При цьому мер Москви Сергій Собянін повідомив про начебто збиття 15 дронів, які летіли на столицю РФ, а росЗМІ Astra додало, що у регіоні оголошували ракетну небезпеку.

Нагадуємо, 18 липня сталось ще одне влучання у Московській області й також під Тамбовом: почали пожежі після влучання у три склади Wildberries. РосЗМІ порахували рівень втрат, яких зазнали росіяни після влучання по цих складах, та пояснили, чому партнери Wildberries не отримають компенсації.