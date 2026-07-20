Работали СБС и ракетные войска: Зеленский подтвердил удар по Московской области (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил нанесение удара по важным объектам Российской Федерации в Московской области. Президент опубликовал кадры с места событий, на которых в одном кадре запечатлены сразу три столба дыма над российской столицей.

Украинские дальнобойные ракеты достигли нефтебазы и логистического центра, говорится в сообщении президента на странице в Facebook. Глава государства поблагодарил за работу бойцов Сил беспилотных систем, ракетных войск, артиллерии и разведки. Отмечается, что расстояние до целей составляет около 400 км.

"Московская область. Видны результаты наших санкций, направленных против дальнемагистральных перевозок, в отношении логистических объектов и нефтебазы. Благодарю воинов Сил беспилотных систем, разведки, ракетных войск и артиллерии, Сил специальных операций", — написал Зеленский.

Помимо целей в Московской области, пораженных в ночь на 20 июля, Силы обороны нанесли удары по объектам в Черном море, добавил президент. Сообщается, что были поражены шесть кораблей РФ — два танкера и четыре сухогруза. Также отмечается, что это "справедливый ответ на каждый российский удар по нашим городам и населенным пунктам".

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Удары по Московской области — подробности

Зеленский не уточнил, какие именно средства поражения нанесли удар по Московской области. Впрочем, на видео, опубликованном президентом, есть кадры полета дрона, по очертаниям напоминающего ударный БПЛА "Лютый", который летел над территорией РФ. При этом на странице главного конструктора компании Fire Point Дениса Штилермана в 5 часов 20 июля появились кадры запуска ракеты: ранее он писал о подготовке баллистических запусков по Москве.

Тем временем в Telegram-канале OSINTеров "КиберБорошно" провели геолокацию попаданий в Московской области. Выяснилось, что загорелся логистический состав Wildberries в Коледино с координатами 55.38616, 37.58414. Также попадание в логистическом парке "Южные врата" возле населенного пункта Белые Столбы: координаты 55.33159, 37.82103. Третья точка – это нефтебаза во Львовском с координатами 55.33625, 37.51981. Все указанные точки — севернее Москвы возле города Подольск. Расстояние до границ Украины действительно около 400 км (по прямой) и около 40 км до московського Кремля.

Удары по Московской области — координаты попаданий 20 июля Фото: Google Maps

Отметим, что в ночь на 20 июля в российских пабликах начали появляться сообщения о звуках взрывов и шуме пролетающих дронов в Московской области. Впоследствии появились кадры со столбами дыма в пригородах российской столицы. Точки попадания — крупнейший логистический хаб маркетплейса Wildberries в городе Подольске. При этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о якобы сбитых 15 дронах, летевших на столицу РФ, а российское СМИ Astra добавило, что в регионе объявили ракетную тревогу.

Напоминаем, что 18 июля произошло еще одно попадание в Московской области, а также под Тамбовом: пожары начались после попадания в три склада Wildberries. Российские СМИ подсчитали размер убытков, понесенных россиянами в результате ударов по этим складам, и объяснили, почему партнеры Wildberries не получат компенсацию.