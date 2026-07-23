"Убили свої": Z-військкор "Тринадцятий" поскаржився, що сидить в камері з українцями

У колоніях Російської Федерації зник, а потім знайшовся, Z-блогер Єгор Гузенко "Тринадцятий", розповіли у мережі. Російський військкор поскаржився, що сидить разом з українцями. Що викликало гостру реакцію у "Тринадцятого", який майже з 2014 року бере участь у війні РФ проти України?

Інформація про долю Гузенка "Тринадцятого" з'явилась в одноіменному Telegram-каналі, які ведуть інші особи, оскільки власник відбуває термін у російській в'язниці. З'ясувалось, що російського пропагандиста перемістили у СІЗО-1 Волгоградської області РФ. Z-блогер поскаржився, що сидить поруч з "українськими диверсантами", і ще раз заявив, що його посадили через "політичне замовлення", а не хуліганство та опір поліції.

"Тринадцятий" назвав "абсурдом" ситуацію, у якій опинився в СІЗО. З його слів, він сидить у "клітці" разом з людьми, проти яких він воював у Сирії й також на українському Донбасі. Гузенко назвав цих людей "українськими диверсантами" і заявив, що "морально убитий" своєю ж країною.

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У дописі зі скаргами "Тринадцятого" вказано, що усі охочі можуть писати йому за цією адресою, та пообіцяли, що вони отримають відповідь.

Російський військкор — де сидить "Тринадцятий" Гузенко Фото: Скриншот

Російський військкор — що відомо про "Тринадцятого" Гузенка

Єгор Гузенко з кличкою "Тринадцятий" — 32-річний росіянин, який брав участь у гібридному вторгненні РФ у 2014 році, ідеться у матеріалі на порталі "Миротворець". Зокрема, у мережі досі є відео, на якому він тренує російських бойовиків на території "ДНР-ЛНР". Під час повномасштабного вторгнення РФ "Тринадцятий" перебував на окупаваній частині Херсонської області. У одноіменному Telegram-каналі Z-блогер писав про російські злочини проти українців та визнавав, що українці ненавидять окупаційні війська. У одному з дописів блогер визнав, що саме ЗС РФ підірвали Каховську ГЕС, написали на порталі. РосЗМІ Meduza додало, що перед російським вторгненням "Тринадцятий" був у розшуку через постріл з аерозольного пістолета в обличчя знайомого. Щоб не потрапити в тюрму, росіянин мобілізувався на війну РФ проти України.

Російський військкор — "Тринадцятий" Гузенко на війні РФ Фото: Миротворець

Фокус раніше писав про пригоди російського військкора Гузенка "Тринадцятого". Наприклад, весною 2023 року українців кіберфахівці зламали його банківську картку та соцмережі. Після цього росіянин поскаржився, що пішов з "протягнутою рукою", бо зовсім немає грошей. Поневіряння "Тринадцятого" по російських СІЗО, тюрмах та колоніях почалось восени 2024 року. У Telegram-каналі з'явилось повідомлення, що його затримали за "хуліганство". Тим часом військкор оголосив, що насправді військове командування хоче його покарати за висвітлення реальної ситуації на фронті в Україні. Росіянин опинився в колонії на п'ять років за ст. 318 КК РФ "застосування насильства щодо представника влади". Після вироку до "Тринадцятого" прийшли вербувальники Міноборони РФ та хотіли примусити підписати контракт та повернутись на війну. "Тринадцятий" заявив, що відмовився від цієї пропозиції.

Нагадуємо, у жовтні 2025 року стало відомо про знешкодження російського військкора Івана Зуєва, який воював проти українців на Запорізькому напрямку.