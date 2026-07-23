"Убили свои": Z-военкор "Тринадцатый" пожаловался, что сидит в камере с украинцами

В колониях Российской Федерации пропал, а затем нашёлся Z-блогер Егор Гузенко "Тринадцатый", сообщили в сети. Российский военкор пожаловался, что сидит вместе с украинцами. Что вызвало острую реакцию у "Тринадцатого", который почти с 2014 года участвует в войне РФ против Украины?

Информация о судьбе Гузенко "Тринадцатого" появилась в одноименном Telegram-канале, который ведут другие лица, поскольку сам владелец отбывает наказание в российской тюрьме. Выяснилось, что российского пропагандиста перевели в СИЗО-1 Волгоградской области РФ. Z-блогер пожаловался, что сидит рядом с "украинскими диверсантами", и еще раз заявил, что его посадили из-за "политического заказа", а не за хулиганство и сопротивление полиции.

"Тринадцатый" назвал "абсурдом" ситуацию, в которой оказался в СИЗО. По его словам, он сидит в "клетке" вместе с людьми, против которых он воевал в Сирии, а также на украинском Донбассе. Гузенко назвал этих людей "украинскими диверсантами" и заявил, что "морально убит" своей же страной.

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В посте с жалобами "Тринадцатого" указано, что все желающие могут писать ему по этому адресу, и обещано, что они получат ответ.

Российский военный корреспондент — где находится "Тринадцатый" Гузенко Фото: Скриншот

Российский военкор — что известно о "Тринадцатом" Гузенко

Егор Гузенко по прозвищу "Тринадцатый" — 32-летний россиянин, принимавший участие в гибридном вторжении РФ в 2014 году, говорится в материале на портале "Миротворец". В частности, в сети до сих пор есть видео, на котором он тренирует российских боевиков на территории "ДНР-ЛНР". Во время полномасштабного вторжения РФ "Тринадцатый" находился на оккупированной части Херсонской области. В одноименном Telegram-канале Z-блогер писал о российских преступлениях против украинцев и признавал, что украинцы ненавидят оккупационные войска. В одном из постов блогер указал, что именно ВС РФ взорвали Каховскую ГЭС, написали на портале. РосСМИ Meduza добавило, что перед российским вторжением "Тринадцатый" находился в розыске из-за выстрела из аэрозольного пистолета в лицо знакомого. Чтобы не попасть в тюрьму, россиянин мобилизовался на войну РФ против Украины.

Российский военкор — "Тринадцатый" Гузенко на войне в РФ Фото: Миротворец

Фокус ранее писал о приключениях российского военного корреспондента Гузенко "Тринадцатого". Например, весной 2023 года украинские киберспециалисты взломали его банковскую карту и аккаунты в социальных сетях. После этого россиянин пожаловался, что ходил с "протянутой рукой", потому что у него совсем нет денег. Странствия "Тринадцатого" по российским СИЗО, тюрьмам и колониям начались осенью 2024 года. В Telegram-канале появилось сообщение, что его задержали за "хулиганство". Тем временем военкор заявил, что на самом деле военное командование хочет наказать его за освещение реальной ситуации на фронте в Украине. Россиянин оказался в колонии на пять лет по ст. 318 УК РФ "применение насилия в отношении представителя власти". После вынесения приговора к "Тринадцатому" пришли вербовщики Минобороны РФ и хотели заставить подписать контракт и вернуться на войну. "Тринадцатый" заявил, что отказался от этого предложения.

Напоминаем, что в октябре 2025 года стало известно о ликвидации российского военкора Ивана Зуева, который воевал против украинцев на Запорожском направлении.