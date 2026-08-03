Удар по виставці дронів: жителі Капітанівки вимагають закрити полігон-стрільбище, — ЗМІ

Жителі селище Капітанівки, яке постраждало від удару по виставці дронів 24 липня, вимагають закриття полігону зі стрільбищем, розповіли медіа. Сільська рада підтримає таку ініціативу, але визнає, що цього не вистачить для закриття небезпечного об'єкта. Тим часом у мережі з'явилась інформація про ще одного загиблого та показали зруйновані приватні будинки, які залишились без дахів та стін.

Про ініціативу жителів Капітанівки та селищної ради ідеться у матеріалі медіа "Громадське", який з'явився вдень 3 серпня, через 10 днів після ракетного удару РФ по виставці дронів асоціації "Армада". На сьогодні є колективне звернення з підписами людей, яке планують передати правоохоронним органам. Селищна рада підтримує ініціативу, але визнає, що не мають повноважень, щоб закрити полігон. Сподіваються, що слідство, яке почались після трагедії, покаже, чому він працював неподалік цивільних будинків, розповіли журналісти.

Медіа поспілкувалось із заступником голови місцевої громади Олександром Хробустом. Зі слів Хробуста, сільрада підтримає ініціативу місцевих жителів та вимагає закрити стрільбище.

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"Готові боротися за те, щоб припинити їхню діяльність, проведення будь-яких занять зі стрільбою", — навели журналіста слова представника сільради.

Колективне звернення розглянуть на засіданні сільради, приймуть відповідне рішення і звернення передадуть у відповідні правоохоронні органи. З'ясувалось, що жителі Капітанівки й раніше скаржились на стрільбище та просили його закрити, але цього так і не сталось, і це призвело до трагедії, розповіли люди журналістам.

"Орган місцевого самоврядування не має повноважень припиняти будь-чию роботу. Не один рік велася ця робота. Але, бачите, вона призвела до таких трагічних наслідків. Скільки люди писали та скаржилися, державні органи не чують", — сказав Хробуст.

Крім того, у матеріалі повідомили, що у селі Капітанівка Бучанського району Київської області пошкоджено 18 будинків. Також зауважується, що люди зафіксували втрати через портал "Дія", але компенсацію отримають лише після того, як РФ почне платити репарації, пояснив представник сільради.

На сторінці Facebook "Капітанівка щодня" є інформація про поточну ситуацію у селищі. Зокрема, вказано, що 31 липня поховали ще одну жертву російського удару по виставці дронів — Марка Шусторовича. Крім того, є фото зі зруйнованими будинками. Бачимо, щоб від деяких споруд залишився фасад, від інших — дах над купою уламків, від деяких — купа будматеріалів без будь-яких ознак будинку.

Удар по виставці дронів — що сталось 24 липня

Зазначимо, Фокус писав про удар по виставці дронів, який відбувся близько 11 год 24 липня. Спершу жителі Києва та Київської області почули кілька вибухів без сигналу тривоги. Згодом стало відомо, що відбувся балістичний удар РФ по публічному заходу у Бучанському районі. Медіа опитала очевидців, які повідомили, що захід організувала асоціація "Армада": можлива кількість учасників — близько 300 осіб, серед них — виробники зброї та представники компаній-потенційних покупців. Згідно з даними прокуратури, загинуло 12 людей, отримали поранення — близько 100. Керівника асоціації "Армада" затримали та арештували на три місяці.

Нагадуємо, 27 липня в офісі генерального прокурора повідомили, що у справі про удар по виставці дронів можуть з'явитись нові фігуранти: що відомо про розслідування.