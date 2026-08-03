Удар по выставке дронов: жители Капитановки требуют закрыть полигон-стрельбище, — СМИ

Жители поселка Капитановки, пострадавшего от удара по выставке дронов 24 июля, требуют закрытия полигона со стрельбищем, рассказали медиа. Сельский совет поддержит такую инициативу, но признает, что этого недостаточно для закрытия опасного объекта. Между тем, в сети появилась информация о еще одном погибшем и показали разрушенные частные дома, которые остались без крыш и стен.

Об инициативе жителей Капитановки и поселкового совета говорится в материале медиа "Громадське", появившемся днем 3 августа, через 10 дней после ракетного удара РФ по выставке дронов ассоциации "Армада". На сегодня есть коллективное обращение с подписями людей, которое планируют передать правоохранительным органам. Поселковый совет поддерживает инициативу, но признает, что у них нет полномочий, чтобы закрыть полигон. Надеются, что следствие, которое началось после трагедии, покажет, почему он работал недалеко от гражданских сооружений, рассказали журналисты.

Медиа пообщалась с заместителем главы местного сообщества Александром Хробустом. По словам Хробуста, сельсовет поддержит инициативу местных жителей и требует закрыть стрельбище.

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"Готовы бороться за прекращение их деятельности, проведение любых занятий со стрельбой", — привели журналиста слова представителя сельсовета.

Коллективное обращение будет рассмотрено на заседании сельсовета, примет соответствующее решение, и обращение передадут в правоохранительные органы. Выяснилось, что жители Капитановки и раньше жаловались на стрельбище и просили его закрыть, но так и не произошло, и это привело к трагедии, рассказали люди журналистам.

"У органа местного самоуправления нет полномочий прекращать чью-либо работу. Не один год велась эта работа. Но, видите ли, она привела к таким трагическим последствиям. Сколько люди писали и жаловались, государственные органы не слышат", — сказал Хробуст.

Кроме того, в материале сообщили, что в селе Капитановка Бучанского района Киевской области повреждено 18 домов. Также отмечается, что люди зафиксировали потери через портал "Дія", но компенсацию получат только после того, как РФ начнет платить репарации, пояснил представитель сельсовета.

На странице Facebook "Капитанівка щодня" есть информация о текущей ситуации в поселке. В частности, указано, что 31 июля похоронили еще одну жертву российского удара по выставке дронов — Марка Шусторовича. Кроме того, есть фотографии с разрушенными домами. Видим, чтобы от некоторых сооружений остался фасад, от других – крыша над грудой обломков, от некоторых – куча стройматериалов без каких-либо признаков дома.

Удар по выставке дронов — что произошло 24 июля

Отметим, Фокус писал об ударе по выставке дронов, который состоялся около 11 часов 24 июля. Сначала жители Киева и Киевской области услышали несколько взрывов без сигнала тревоги. Впоследствии стало известно, что произошел баллистический удар РФ по публичному мероприятию в Бучанском районе. Медиа опросил очевидцев, которые сообщили, что мероприятие организовала ассоциация "Армада" : возможное количество участников — около 300 человек, среди них — производители оружия и представители компаний-потенциальных покупателей. Согласно данным прокуратуры, погибли 12 человек, получили ранения — около 100. Руководителя ассоциации "Армада" задержали и арестовали на три месяца.

Напомним, 27 июля в офисе генерального прокурора сообщили, что по делу об ударе по выставке дронов могут появиться новые фигуранты: что известно о расследовании.