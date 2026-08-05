РФ ударила балістикою по складу Toyota-Україна: можливі затримки постачання запчастин

Внаслідок ракетного удару Росії по Києву та Київській області згорів склад Toyota-Україна, повідомили у мережі. На складі зберігалась партія запчастин для автомобілів Toyota, і цей запас повністю знищений. Що сталось з приміщеннями компанії через удар ЗС РФ в ніч на 5 серпня та наскільки погана ситуація?

Інформація про влучання балістики РФ по складу дистриб'ютора японської автомобільної Toyota близько 15 год 5 серпня з'явилось на сторінці Facebook українського представництва. Вказується, що росіяни знищили резерви запчастин та супутник товарів, які мали розійтись у магазини дилерської мережі.

У дописі Toyota-Україна не вказано, чи постраждали працівники під час удару РФ. Також немає фото складів, з наслідками прильоту. Компанія пояснила, що намагається використати "альтернативні логістичні рішення", щоб виконати замолення, але певний час можуть бути затримки.

Ракетний удар РФ — Toyota-Україна по влучання у склади 5 серпня Фото: Скриншот

Під дописом про влучання по складу Toyota-Україна з'явилась низка співчутливих коментарів. Серед них, наприклад, є допис компанії NOVUS, яка також втратила товари та склади через ракетний удар 5 серпня.

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Ракетний удар РФ — коментарі щодо втрати складів по Toyota-Україна 5 серпня Фото: Скриншот

Ракетний удар РФ — що сталось 5 серпня

Зазначимо, ракетний удар РФ відбувся близько 1-2 год 5 серпня. Жителі Києва та Київської області повідомили про звуки вибухів. Згодом військова адміністрація підтвердила прильоти у столиці та у районах, прилеглих до української столиці. Рятувальники вирушили на місце подій гасити пожежі та розбирати завали: на сторінці ДСНС Київщини — кадри використання вертольота, який виливає тонни води.

Зранку президент України Володимир Зеленський повідомив про 17 загиблих та майже 50 поранених внаслідок ракетного удару РФ. Повітряне командування відзвітувало про роботу ППО: з'ясувалось, що не збили жодної з 24 балістичних ракет "Искандер"/С-400 та з чотирьох ракет "Циркон"/"Оникс", але впорались з сотнею дронів.

Тим часом низка компаній заявила про влучання по складах та логістичних центрах. Серед них — "Нова пошта", "Розетка", "Епіцентр", "Сільпо" тощо: Фокус зібрав інформацію про наслідки ударів ракет РФ, через які загинули працівники деяких компаній. Крім того, згорів одяг та взуття на складах PUMA та Intertop. При цьому Intertop опублікував фото з місця прильоту: показали, що від приміщення не лишилось навіть стін.

Нагадуємо, Сергій "Флеш" Бескрестнов звернувся до українських підприємців через влучання балістики РФ по складах 5 серпня.