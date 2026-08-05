Россия ударила баллистикой по складу Toyota-Украина: возможны задержки с поставками запчастей

В результате ракетного удара России по Киеву и Киевской области сгорел склад Toyota-Украина, сообщили в сети. На складе хранилась партия запчастей для автомобилей Toyota, и этот запас полностью уничтожен. Что произошло с помещениями компании в результате удара ВС РФ в ночь на 5 августа и насколько серьезна ситуация?

Информация о попадании ракеты РФ по складу дистрибьютора японского автопроизводителя Toyota около 15:00 5 августа появилась на странице украинского представительства в Facebook. Указывается, что россияне уничтожили запасы запчастей и сопутствующих товаров, которые должны были быть распределены по магазинам дилерской сети.

В сообщении Toyota-Украина не указано, пострадали ли сотрудники в результате удара со стороны РФ. Также нет фотографий складов с последствиями удара. Компания пояснила, что пытается использовать "альтернативные логистические решения", чтобы выполнить заказы, но в течение некоторого времени возможны задержки.

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Ракетный удар РФ — Toyota-Украина о попадании в склады 5 августа Фото: Скриншот

Под постом о ракетном ударе по складу Toyota-Украина появился ряд сочувственных комментариев. Среди них, например, есть сообщение компании NOVUS, которая также потеряла товары и склады в результате ракетного удара 5 августа.

Ракетный удар РФ — комментарии по поводу уничтожения складов компании "Toyota-Украина" 5 августа Фото: Скриншот

Ракетный удар РФ — что произошло 5 августа

Отметим, что ракетный удар со стороны РФ произошел около 1–2 часов ночи 5 августа. Жители Киева и Киевской области сообщили о звуках взрывов. Впоследствии военная администрация подтвердила ракетные удары по столице и районам, прилегающим к украинской столице. Спасатели выехали на место происшествий, чтобы тушить пожары и расчищать завалы: на странице ГСЧС Киевской области — кадры использования вертолета, который сбрасывает тонны воды.

Утром президент Украины Владимир Зеленский сообщил о 17 погибших и почти 50 раненых в результате ракетного удара РФ. Воздушное командование отчиталось о работе ПВО: выяснилось, что не сбили ни одной из 24 баллистических ракет "Искандер"/С-400 и из четырёх ракет "Циркон"/"Оникс", но справились с сотней дронов.

Между тем ряд компаний сообщил о попаданиях по складам и логистическим центрам. Среди них — "Новая почта", "Розетка", "Эпицентр", "Сильпо" и другие: Фокус собрал информацию о последствиях ракетных ударов РФ, в результате которых погибли сотрудники некоторых компаний. Кроме того, сгорела одежда и обувь на складах PUMA и Intertop. При этом Intertop опубликовал фото с места удара: на них видно, что от здания не осталось даже стен.

Напоминаем, что Сергей "Флеш" Бескрестнов обратился к украинским предпринимателям в связи с попаданием ракет РФ по складам 5 августа.