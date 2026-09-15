Критикував командування ЗС РФ: депортований з Фінляндії "вагнерівець" утік

Міністерство внутрішніх справ РФ оголосило у розшук 34-річного колишнього найманця "ПВК Вагнера" Жаслана Мустаханова, відомого під ім’ям Євген Шпартун та позивним "Канелло".

Він прославився тим, що втік до Фінляндії, де просив політичного притулку, але йому відмовили у наданні статусу й депортували назад до Росії. Зараз його розшукують за "статтею КК", але за якою саме — не уточнюється, пише "Медіазона".

Фото: Медиазона

Мустаханов-Шпартун воював в Україні у складі штурмової роти 433-го мотострілецького полку, що брав участь у захопленні Селідового в Донецькій області.

Ще до того, як піти воювати до сусідньої країни, росіянин мав щонайменше шість судимостей за крадіжки та пограбування. У червні 2024 року йому винесли сьомий вирок, згідно з яким він мав відбути шість років у колонії суворого режиму.

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Однак засуджений підписав контракт з Міністерством оборони РФ і вирушив на так звану "СВО" в Україну.

Наприкінці жовтня 2024 року Шпартун з’явився на відео з захопленого російською армією українського міста Селідове.

"Ми просто захопили це місто! Воно стало нашим рідним, повернулося до нашої країни, до нашої Росієчки! Жодне місто не встоїть перед нами", — говорив він на записі.

Влітку минулого року "вагнерівець" незаконно перетнув кордон із Фінляндією, а перед цим опублікував відео, де різко критикував командування за ставлення до солдатів. Також про беззаконня в армії та війну в Україні він писав у своєму Telegram-каналі "Канелло ОтVажный".

Коли військовий злочинець потрапив до Фінляндії, його затримали. Шпартун подав там прохання про надання притулку, однак у листопаді того ж року фінська міграційна служба відправила його назад до Росії.

Що з ним сталося після цього, невідомо.

Це — не перший випадок, коли іноземні країни не хочуть приймати у себе російських окупантів. У лютому 2024 року Норвегія відмовила у наданні притулку колишньому найманцю ПВК "Вагнер" Андрію Медведєву, який брав участь у війні проти України. Він незаконно перетнув кордон країни наприкінці 2022-го.

Нагадаємо, "вагнерівець" вбив 4-річну падчерку і хоче замість в’язниці знову воювати в Україні.

Також повідомлялося, що "вагнерівець", якого Путін помилував, зарізав мусульманина і втік до "ДНР".