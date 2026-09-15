Критиковал командование ВС РФ: депортированный из Финляндии "вагнеровец" подался в бега

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск 34-летнего бывшего наемника "ЧВК Вагнера" Жаслана Мустаханова, известного под именем Евгений Шпартун и позывным "Канелло".

Он прославился тем, что сбежал в Финляндию, где просил политического убежища, но ему отказали в предоставлении статуса и депортировали обратно в Россию. Теперь его разыскивают по "статье УК", но по какой именно, не уточняется, пишет "Медиазона".

Фото: Медиазона

Мустаханов-Шпартун воевал в Украине в составе штурмовой роты в 433-м мотострелковом полку, который участвовал в захвате Селидово в Донецкой области.

Еще до того, как пойти воевать в соседнюю страну, россиянин имел минимум шесть судимостей за кражи и грабежи. В июне 2024 года ему вынесли седьмой приговор, согласно которому он должен был отправиться на шесть лет в колонию строгого режима.

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Однако осужденный подписал контракт с Минобороны РФ и поехал на так называемую "СВО" в Украину.

В конце октября 2024 года Шпартун появился на видео из захваченного российской армией украинского города Селидово.

"Мы просто взяли этот город! Это наше родное стало, вернулось в нашу страну, Россиюшку! Никакой город перед нами не устоит", — говорил он на записи.

Летом прошлого года "вагнеровец" незаконно пересек границу с Финляндией, а перед этим публиковал видео, где резко критиковал командование за отношение к солдатам. Также о беспределе в армии и войне в Украине он писал в личном Telegram-канале "Канелло ОтVажный".

Когда военный преступник попал в Финляндию, его задержали. Шпартун запросил там убежище, однако в ноябре того же года финская миграционная служба отправила его обратно в Россию.

Что с ним происходило после этого, неизвестно.

Это — не первый случай, когда зарубежные страны не хотят принимать у себя российских оккупантов. В феврале 2024 года Норвегия отказала в убежище бывшему наемнику ЧВК "Вагнер" Андрею Медведеву, который принимал участие в войне против Украины. Он незаконно пересек границу страны в конце 2022-го.

Напомним, "вагнеровец" убил 4-летнюю падчерицу и хочет вместо тюрьмы снова воевать в Украине.

Также сообщалось, что помилованный Путиным "вагнеровец" зарезал мусульманина и сбежал в "ДНР".