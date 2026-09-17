Генерал Віктор Ніколюк не йде з посади командувача ОК "Схід": в пресслужбі дали пояснення

У соцмережах командування пояснили ситуацію із генерал-майором, адже раніше він сам опублікував повідомлення про те, що в нього попереду "новий шлях, нові виклики та завдання, які визначатиме для вище військове керівництво".

У пості Оперативного командування "Схід" заявили, що новина про те, що генерал-майор Віктор Ніколюк йде з посади командувача оперативного командування "Схід" не відповідає дійсності.

Повідомлення Оперативного командування "Схід" Фото: Скріншот

"Генерал-майор Ніколюк завершив свою роботу на посаді командувача угруповання військ (сил) "Схід" і повертається до виконання обов'язків на штатній посаді командувача оперативного командування "Схід". Просимо медіа ретельно перевіряти інформацію перед її поширенням", - сказано у пості.

Нагадаємо, кілька годин тому Віктор Ніколюк опублікував пост, в якому розповів про свою роботу, нагадав, що за цей відтинок часу керував Слов'янським, Краматорським, Костянтинівським, Очеретинським, Покровським напрямками фронту. Та підкреслив, що його наступнику "передане повністю боєздатне угруповання, спроможне стійко вести активні оборонні дії".

Видео дня

"Вдячний всім командирам корпусів та бригад, особовому складу підрозділів, із ким цей час пліч-о-пліч ми стояли на захисті свободи та незалежності нашої держави, за самовідданість, сміливість та козацький бойовий дух. Бажаю не знижувати темпу та продовжувати нашу визвольну боротьбу. Схиляю голову в пам'ять про тих, хто тепер навіки в строю… Попереду - новий шлях, нові виклики та завдання, які визначатиме для мене вище військове керівництво", - писав Ніколюк.

Зазначимо, після призначення нового головнокомандувача ЗСУ Драпатого у Генштабі анонсували зміни командирів у різних підрозділах ЗСУ. Серед інших, звільнили з посади Геннадія Шаповалова. Крім того, були інші зміни: наприклад, Денис Прокопенко та Андрій Білецький стали відповідальними за оборону Краматорська та Слов'янська.

Нагадуємо, 15 вересня Білецький розповів про операцію "Вівальді" на східному фронті, завдяки якій повернули під контроль України площу, розміром з Житомир.