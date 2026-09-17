Генерал Виктор Николюк не уходит с поста командующего ОК "Восток": в пресс-службе дали разъяснения

В соцсетях командование разъяснило ситуацию с генерал-майором, ведь ранее он сам опубликовал сообщение о том, что его ждут "новый путь, новые вызовы и задачи, которые будет определять высшее военное руководство".

В сообщении Оперативного командования "Восток" заявили, что информация о том, что генерал-майор Виктор Николюк уходит с должности командующего Оперативным командованием "Восток", не соответствует действительности.

Сообщение Оперативного командования "Восток" Фото: Скриншот

"Генерал-майор Николюк завершил свою работу в должности командующего группировкой войск (сил) "Восток" и возвращается к исполнению обязанностей в штатной должности командующего оперативным командованием "Восток". Просим СМИ тщательно проверять информацию перед её распространением", — говорится в посте.

Напомним, несколько часов назад Виктор Николюк опубликовал пост, в котором рассказал о своей работе и напомнил, что в течение этого периода времени командовал Славянским, Краматорским, Константиновским, Очеретинским и Покровским направлениями фронта. При этом он подчеркнул, что его преемнику "передана полностью боеспособная группировка, способная стойко вести активные оборонительные действия".

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"Благодарен всем командирам корпусов и бригад, личному составу подразделений, с которыми в это время мы бок о бок стояли на защите свободы и независимости нашего государства, за самоотверженность, смелость и казацкий боевой дух. Желаю не сбавлять темп и продолжать нашу освободительную борьбу. Склоняю голову в память о тех, кто теперь навсегда остался в строю… Впереди — новый путь, новые вызовы и задачи, которые будет ставить передо мной высшее военное руководство", — писал Николюк.

Отметим, что после назначения нового главнокомандующего ВСУ Драпатого в Генштабе объявили о смене командиров в различных подразделениях ВСУ. В частности, с должности был освобожден Геннадий Шаповалов. Кроме того, произошли и другие изменения: например, Денис Прокопенко и Андрей Билецкий стали ответственными за оборону Краматорска и Славянска.

Напоминаем, что 15 сентября Билецкий рассказал об операции "Вивальди" на восточном фронте, благодаря которой под контроль Украины была возвращена территория размером с Житомир.