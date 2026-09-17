Командующий ОК "Восток" Виктор Николюк покидает пост: проработал пять месяцев

Командующий Оперативным командованием "Восток" ВСУ генерал-майор Виктор Никитюк покидает должность, которую он занимал пять месяцев, с апреля 2026 года. Об уходе Никитюк сообщил лично, сказав, что пришло время "подводить итоги в жизни или работе". Что известно о ситуации с командиром, который до этого назначения возглавлял 20-й армейский корпус?

Информация об отстранении от должности появилась на странице Николюка в Facebook в 18:25 17 сентября. Пока что не поступало заявлений от Генштаба ВСУ, главнокомандующего Михаила Драпатого или президента Владимира Зеленского. Генерал-майор написал, что он принял командование на сложном направлении, когда там происходило наступление ВС РФ, наблюдалась активная инфильтрация российских войск и было много сложных участков. Среди задач, выполненных под его руководством, — "укрепление инженерных заграждений и удержание занятых на тот момент рубежей".

Николюк написал, что с апреля 2026 года, занимая должность командира ОК "Восток", он отвечал за оборону участков фронта Славянск—Краматорск—Константиновка—Очеретино—Покровск. Военный напомнил, что под его командованием удалось провести контрнаступательные действия на Александровском направлении, удержать Константиновку, выстроить эшелонированную оборону под Славянском и Краматорском.

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"С уверенностью могу сказать, что моему преемнику передана полностью боеспособная группировка, способная стойко вести активные оборонительные действия", — написал Николюк.

Виктор Николюк — заявление об уходе с должности в ОК "Восток" 17 сентября Фото: Скриншот

Виктор Николюк — подробности

16 апреля 2026 года Фокус писал о назначении Виктора Николюка на должность командующего ОК "Восток". Его предшественником был Дмитрий Братишка, который руководил группировкой под Сиверском, когда ВСУ пришлось отходить от города. О новом назначении сообщил тогдашний командующий Сухопутными войсками генерал-майор Геннадий Шаповалов.

На карте боевых действий DeepState можно увидеть изменения, произошедшие при Никитюке: участок фронта в Днепропетровской области сместился на юго-восток, а над Лиманом несколько сократился выступ над Славянском. В целом в зоне ответственности бывшего командующего ОК "Восток" красная зона увеличилась минимально и едва заметно.

Виктор Николюк — фронт в зоне ответственности ОК "Восток" по состоянию на 16 апреля 2026 года Фото: DeepState

Виктор Николюк — фронт в зоне ответственности ОК "Восток" по состоянию на 15 сентября 2026 года Фото: DeepState

Отметим, что после назначения нового главнокомандующего ВСУ Драпатого в Генштабе объявили о смене командиров в различных подразделениях ВСУ. Среди прочего, с должности был освобожден Геннадий Шаповалов. Кроме того, произошли и другие изменения: например, Денис Прокопенко и Андрей Билецкий стали ответственными за оборону Краматорска и Славянска.

Напоминаем, что 15 сентября Билецкий рассказал об операции "Вивальди" на восточном фронте, благодаря которой под контроль Украины была возвращена территория размером с Житомир.