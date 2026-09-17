Командувач ОК "Схід" Віктор Ніколюк залишає посаду: пропрацював п'ять місяців

Командир Оперативного командування "Схід" ЗСУ генерал-майор Віктор Нікітюк залишає посаду, на якій він перебував п'ять місяців, з квітня 2026 року. Про звільнення Нікітюк повідомив особисто, сказавши, що прийшов час "підбивати підсумки в житті або роботі". Що відомо про ситуацію з командиром, який перед цим призначенням очолював 20 армійський корпус?

Інформація про звільнення з посади з'явилась на сторінці Facebook Ніколюка о 18:25 17 вересня. Поки що не було заяв Генштабу ЗСУ, головнокомандувача Михайла Драпатого чи президента Володимира Зеленського. Генерал-майор написав, що він прийняв командування на важкому напрямку, коли там відбувався наступ ЗС РФ, багато інфільтрації російськими військами та багато складних ділянок. Серед завдань, які виконали під його керівництвом — "нарощення інженерного загородження та утримання зайнятих на той момент рубежів".

Ніколюк написав, що з квітня 2026 року на посаді командира ОК "Схід" він займався обороною ділянок фронту Словʼянськ-Краматорськ-Костянтинівка- Очеретине-Покровськ. Військовий нагадав, що під його командуванням вдалось провести контрнаступальні дії на Олександрівському напрямку, втримали Костянтинівку, вибудувати ешелоновану оборону під Слов'янськом та Краматорськом.

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"Із упевненістю можу сказати, що моєму наступнику передане повністю боєздатне угруповання, спроможне стійко вести активні оборонні дії", — написав Ніколюк.

Віктор Ніколюк — заява про залишення посади в ОК "Схід" 17 вересня Фото: Скриншот

Віктор Ніколюк — деталі

16 квітня 2026 року Фокус писав про призначення Віктора Ніколюка на посаду командира ОК "Схід". Його попередником був Дмитро Братішка, який керував угрупуванням під Сіверськом, коли ЗСУ довелось відходити від міста. Про нове призначення повідомив тодішній командувач Сухопутними військами генерал-майор Геннадій Шаповалов.

На карті бойових дій DeepState можна побачити зміни за часів Нікітюка: ділянка фронту у Дніпропетровській області посунули на південний схід, а над Лиманом дещо скоротився виступ над Слов'янськом. В цілому у зоні відповідально екскомандира ОК "Схід" червона зона зросла мінімально та ледь помітно.

Віктор Ніколюк — фронт у зоні відповідальності ОК "Схід" станом на 16 квітня 2026 року Фото: DeepState

Віктор Ніколюк — фронт у зоні відповідальності ОК "Схід" станом на 15 вересня 2026 року Фото: DeepState

Зазначимо, після призначення нового головнокомандувача ЗСУ Драпатого у Генштабі анонсували зміни командирів у різних підрозділах ЗСУ. Серед інших, звільнили з посади Геннадія Шаповалова. Крім того, були інші зміни: наприклад, Денис Прокопенко та Андрій Білецький стали відповідальними за оборону Краматорська та Слов'янська.

Нагадуємо, 15 вересня Білецький розповів про операцію "Вівальді" на східному фронті, завдяки якій повернули під контроль України площу, розміром з Житомир.