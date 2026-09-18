Менше "Молній" та "Оріонів": як після "Нептунів" виглядають цехи заводу "Атлант Аэро" РФ (фото)

У Таганрозі ракети "Нептун" завдали серйозної шкоди заводу "Атлант Аеро", який виготовляє дрони "Молния" та "Орион" для російської армії, розповіли у мережі. З'явилось супутникове фото точок удару, яке показало повне руйнування кількох цехів, серйозні пошкодження інших приміщень. Як виглядає місце влучання "Нептунів" та як ракети могли дістати до цілей?

Супутникові фото території "Атлант Аеро" після атаки ракет ЗСУ з'явились у мережі вдень 18 вересня, а удар стався чотири дні тому, 12 вересня, ідеться у Telegram-каналі Exilenova+. Ракета "Нептун" з бойовою частиною 150-250 кг знесла дахи на двох приміщеннях: в одному випадку покрівля упала, у другому — повністю пробита. Підприємство виготовляє безпілотники для ЗС РФ: ймовірно, виробничий процес порушився і БпЛА буде менше.

Зображення, яке опублікували у каналі Exilenova+, — це супутникове фото території російського заводу. На зображенні позначено три уражені зони на відстані 200-500 м одна від одної: може іти мова про влучання трьох "Нептунів" або меншої кількості, якщо були інші засоби ураження. Найбільше постраждав склад, позначений на фото справа вгорі, у якого упала покрівля площею 60 на 40 м, ідеться у повідомленні. Сусідня виробнича будівля (зліва угорі) також має пошкоджену покрівлю площею 70 на 40 м, пробиту у кількох місцях. У нижній частині зображення обвели три менших приміщення з орієнтовними розмірами 20 на 40 м: вказано, що це три повністю знищені виробничі будівлі.

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Удар по РФ — як виглядає завод "Атлант Аеро" РФ у Таганрозі Фото: Exilenova+

Удар по РФ — деталі атаки на завод "Атлант Аеро"

Українське командування не інформувало про деталі використання крилатих ракет "Нептун" по російських цілях у Таганрозі. Фокус раніше писав про можливості цих засобів ураження: залежно від модифікації, вони летять на відстань від 280 до 1000 км та несуть бойову частину від 150 до 260 кг. При цьому від Таганрога до підконтрольної Україні території — близько 220 км (по прямій): бачимо, що система ППО РФ пропустила п'ятиметрову ракету, яка летіла на ціль.

Удар по РФ — яку відстань пролетів "Нептун" до "Атлант Аеро" Фото: DeepState

Зазначимо, 12 вересня СБУ повідомила про удар по військових та стратегічних об'єктах РФ у Таганрозі. З'ясувалось, що вдарили по двох складах БпЛА, по приміщенню для виготовлення FPV-дронів. Крім того, влучили по ЗРК "Панцир-С2" та РЛС "Терек". Військове командування не уточнило, чи було ураження заводу "Атлант Аеро", але OSINTери написали, що міг палати авіазавод ім. Берієва, розташований неподалік від виробника БпЛА.

Тим часом 13 вересня в анонімному пабліку "Досье шпиона", у якому пишуть про ситуацію у російському війську та спецслужбах, розповіли, що серія ударів України знищила усі системи ППО у Таганрозі.

Нагадуємо, 17 вересня стало відомо про удар по військовому аеродрому РФ у Ростовській області: вдалось пошкодити не один військових літак на злітній смузі. Тим часом з'явилось відео польоту дрона ЗСУ над Бєлгородом, який без перешкод дістався до міжнародного аеропорту на протилежному боці міста.