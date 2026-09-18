Меньше "Молний" и "Орионов": как после "Нептунов" выглядят цеха завода "Атлант Аэро" РФ (фото)

В Таганроге ракеты "Нептун" нанесли серьёзный ущерб заводу "Атлант Аэро", который производит дроны "Молния" и "Орион" для российской армии, сообщили в сети. Появилось спутниковое фото мест попадания, которое показало полное разрушение нескольких цехов и серьезные повреждения других помещений. Как выглядит место попадания ракет "Нептун" и как ракеты смогли достичь целей?

Спутниковые снимки территории "Атлант Аэро" после ракетного удара ВСУ появились в сети днём 18 сентября, а сам удар был нанесён четыре дня назад, 12 сентября, как сообщается в Telegram-канале Exilenova+. Ракета "Нептун" с боевой частью весом 150-250 кг снесла крыши двух зданий: в одном случае крыша обрушилась, во втором — была полностью пробита. Предприятие производит беспилотники для ВС РФ: вероятно, производственный процесс нарушился и БПЛА будет меньше.

Изображение, опубликованное на канале Exilenova+, — это спутниковая фотография территории российского завода. На снимке отмечены три зоны поражения на расстоянии 200–500 м друг от друга: речь может идти о попадании трех "Нептунов" или меньшего количества, если были задействованы другие средства поражения. Больше всего пострадал склад, обозначенный на фото справа вверху, у которого обрушилась крыша площадью 60 на 40 м, говорится в сообщении. Соседнее производственное здание (слева вверху) также имеет поврежденную крышу площадью 70 на 40 м, пробитую в нескольких местах. В нижней части изображения обведены три меньших помещения с ориентировочными размерами 20 на 40 м: указано, что это три полностью уничтоженных производственных здания.

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Удар по РФ — как выглядит завод "Атлант Аэро" в Таганроге Фото: Exilenova+

Удар по РФ — подробности атаки на завод "Атлант Аэро"

Украинское командование не сообщило подробностей об использовании крылатых ракет "Нептун" против российских целей в Таганроге. Фокус ранее писал о возможностях этих средств поражения: в зависимости от модификации они летят на расстояние от 280 до 1000 км и несут боевую часть весом от 150 до 260 кг. При этом от Таганрога до подконтрольной Украине территории — около 220 км (по прямой): видно, что система ПВО РФ пропустила пятиметровую ракету, летевшую к цели.

Удар по РФ — какое расстояние преодолел "Нептун" до "Атлант Аэро" Фото: DeepState

Отметим, что 12 сентября СБУ сообщила о нанесении удара по военным и стратегическим объектам РФ в Таганроге. Выяснилось, что удары были нанесены по двум складам БПЛА и по помещению для производства FPV-дронов. Кроме того, были поражены ЗРК "Панцирь-С2" и РЛС "Терек". Военное командование не уточнило, был ли нанесен удар по заводу "Атлант Аэро", но OSINT-аналитики написали, что мог гореть авиазавод им. Бериева, расположенный недалеко от производителя БПЛА.

Между тем 13 сентября в анонимном паблике "Досье шпиона", в котором освещается ситуация в российской армии и спецслужбах, сообщили, что серия ударов Украины уничтожила все системы ПВО в Таганроге.

Напоминаем, что 17 сентября стало известно об ударе по военному аэродрому РФ в Ростовской области: удалось повредить не один военный самолет на взлетной полосе. Между тем появилось видео полёта дрона ВСУ над Белгородом, который беспрепятственно добрался до международного аэропорта на противоположной стороне города.