"Повертаємо війну, звідки прийшла": Зеленський заявив про нові удари по РФ (відео)

Сили оборони атакували низку об'єктів на території країни-агресора. Зеленський подякував бійцям за влучність і системну роботу.

Українська далекобійність ефективно спрацювала по об'єктах, що працюють на воєнну машину агресора. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що українські "санкції" досягли Самарської області РФ та позицій розрахунків "Іскандерів" у Брянському регіоні.

"Є нові результати в Чорному морі", — повідомив політик, подякувавши залученим підрозділам за влучність і системну роботу.

Водночас Зеленський нагадав, що російський дрон вдарив по одному з мостів у Києві, атакував цивільне іноземне судно на Одещині та житлові будинки, залізницю та об'єкти енергетики у багатьох регіонах нашої країни.

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"Важливо, що завжди наші воїни знаходять, як справедливо відповісти на ці обстріли і повернути війну туди, звідки вона прийшла", – зауважив він.

Нагадаємо, 2 жовтня українські дрони атакували лінійну виробничо-диспетчерську станцію у Самарі, яка приймає, накопичує, перекачує та розподіляє нафту з магістрального трубопроводу та Волгоградський НПЗ.

Також Фокус писав, що 3 жовтня дрони Сил оборони здійснили масовану атаку на російську точку запуску БПЛА в Орловській області. Під ударом опинився один із найбільших дронопортів російських агресорів поблизу селища "Цимбулова", звідки запускають безпілотники для терору всієї України.