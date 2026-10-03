"Отправляем войну туда, откуда пришла": Зеленский заявил о новых ударах по РФ (видео)

Силы обороны нанесли удары по ряду объектов на территории страны-агрессора. Зеленский поблагодарил бойцов за меткость и слаженную работу.

Украинская дальнобойность эффективно сработала по объектам, обеспечивающим военную машину агрессора. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что украинские "санкции" затронули Самарскую область и позиции расчетов "Искандеров" в Брянской области России.

"Есть новые результаты в Чёрном море", — также сообщил политик, поблагодарив задействованные подразделения за меткость и слаженную работу.

В то же время Зеленский напомнил, что российский дрон нанес удар по одному из мостов в Киеве, атаковал гражданское иностранное судно в Одесской области, а также жилые дома, железную дорогу и объекты энергетики во многих регионах нашей страны.

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"Важно, что наши воины всегда находят способ достойно ответить на эти обстрелы и вернуть войну туда, откуда она пришла", — отметил он.

Напомним, 2 октября украинские дроны атаковали линейную производственно-диспетчерскую станцию в Самаре, которая принимает, аккумулирует, перекачивает и распределяет нефть из магистрального трубопровода и Волгоградский НПЗ.

Также Фокус сообщал, что 3 октября дроны Сил обороны нанесли массированный удар по российской точке запуска БПЛА в Орловской области. Под ударом оказался один из крупнейших дронопортов российских агрессоров вблизи поселка "Цимбулова", откуда запускают беспилотники для террора всей Украины.