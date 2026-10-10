Інтенсивність обстрілів зростає: у КМДА нагадали, які запаси варто терміново зробити

КМДА закликала містян завчасно подбати про необхідні запаси на випадок аварійних ситуацій.

Столичні комунальники цілодобово працюють над тим, аби у споживачів була електроенергія та вода, але росіяни збільшили інтенсивність обстрілів критичної інфраструктури. Про це наголосили у київській міській державній адміністрації.

КМДА закликала городян подбати про індивідуальні запаси, які можуть знадобитися під час ймовірних відключень електроенергії.

Важливо

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1. Вода

На одну дорослу особу на добу потрібно 3 літри питної води та 10-12 літрів технічної води для гігієни й приготування їжі. Оптимально запас води зробити щонайменше на 3 дні.

У столиці, як нагадали у КМДА, знаходяться 155 бюветних комплексів, які, у випадку знеструмлень, можуть працювати від генераторів.

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2. Павербанки

Аби залишатися на зв'язку, варто зарядити портативні зарядні станції.

3. Утеплення приміщень

Заклейте стики і перевірте зовнішню ізоляцію вікон, помістіть теплоізолюючий матеріал, наприклад, алюфом, між стіною та батареєю.

4. Аварійне освітлення

Зробіть запас ліхтариків, ламп на батарейках чи акумуляторах, свічок, сірників, батарейок тощо.

5. Їжа

Подбайте про запас їжі тривалого зберігання, та тієї, що не потребує електроенергії для приготування.

6. Безпека

Потурбуйтесь про безпечне пересування вулицею в темну пору доби. Одягайте світлорефлекторний одяг або носіть світловідбиваючі стрічки на рукаві, сумці чи наплічнику.

Також у КМДА рекомендують встановити застосунок "Київ Цифровий" та слідкувати за офіційною інформацією від міської влади у соціальних мережах.

Нагадаємо, міський голова Віталій Кличко розповів про підготовку Києва до зими 2026-2027 та порадив киянам тимчасово виїздити з міста.

Також Фокус писав, що КМДА повідомила про розгортання "Пунктів Незламності" у деяких районах столиці після російських обстрілів.

Окрім того, що через відключення світла в Києві збільшать кількість нічних патрулів поліції та Нацгвардії.

Водночас журналісти-розслідувачі встановили, що "Київводоканал" не матиме резервних генераторів взимку.