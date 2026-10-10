Интенсивность обстрелов растет: в КГГА напомнили, какие запасы следует срочно сделать

КГГА призвала горожан заранее позаботиться о необходимых запасах на случай чрезвычайных ситуаций.

Столичные коммунальщики круглосуточно работают над тем, чтобы у потребителей было электричество и вода, но россияне усилили обстрелы критически важной инфраструктуры. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

КГГА призвала горожан позаботиться об индивидуальных запасах, которые могут понадобиться во время возможных отключений электроэнергии.

Важно

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1. Вода

На одного взрослого человека в сутки требуется 3 литра питьевой воды и 10–12 литров технической воды для гигиены и приготовления пищи. Оптимально запастись водой как минимум на 3 дня.

В столице, как напомнили в КГГА, находится 155 бюветных комплексов, которые в случае отключения электроэнергии могут работать от генераторов.

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2. Портативные зарядные устройства

Чтобы оставаться на связи, следует зарядить портативные зарядные устройства.

3. Утепление помещений

Заделайте стыки и проверьте наружную изоляцию окон, уложите теплоизоляционный материал, например, алюфол, между стеной и батареей.

4. Аварийное освещение

Запаситесь фонариками, лампами на батарейках или аккумуляторах, свечами, спичками, батарейками и т. п.

5. Еда

Позаботьтесь о запасе продуктов длительного хранения, а также тех, для приготовления которых не требуется электроэнергия.

6. Безопасность

Позаботьтесь о своей безопасности при передвижении по улице в темное время суток. Надевайте одежду со светоотражающими элементами или носите светоотражающие ленты на рукаве, сумке или рюкзаке.

Вместе с тем, в КГГА рекомендуют установить приложение "Киев Цифровой" и следить за официальной информацией от городских властей в социальных сетях.

Напомним, мэр Виталий Кличко рассказал о подготовке Киева к зиме 2026–2027 годов и посоветовал киевлянам временно выезжать из города.

Также Фокус писал, что КГГА сообщила о развертывании "Пункт несокрушимости" в некоторых районах столицы после российских обстрелов.

Кроме того, из-за отключения света в Киеве увеличат количество ночных патрулей полиции и Нацгвардии.

В то же время журналисты-расследователи выяснили, что у "Киевводоканала" зимой не будет резервных генераторов.