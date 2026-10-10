Интенсивность обстрелов растет: в КГГА напомнили, какие запасы следует срочно сделать
КГГА призвала горожан заранее позаботиться о необходимых запасах на случай чрезвычайных ситуаций.
Столичные коммунальщики круглосуточно работают над тем, чтобы у потребителей было электричество и вода, но россияне усилили обстрелы критически важной инфраструктуры. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.
КГГА призвала горожан позаботиться об индивидуальных запасах, которые могут понадобиться во время возможных отключений электроэнергии.Важно
1. Вода
На одного взрослого человека в сутки требуется 3 литра питьевой воды и 10–12 литров технической воды для гигиены и приготовления пищи. Оптимально запастись водой как минимум на 3 дня.
В столице, как напомнили в КГГА, находится 155 бюветных комплексов, которые в случае отключения электроэнергии могут работать от генераторов.
2. Портативные зарядные устройства
Чтобы оставаться на связи, следует зарядить портативные зарядные устройства.
3. Утепление помещений
Заделайте стыки и проверьте наружную изоляцию окон, уложите теплоизоляционный материал, например, алюфол, между стеной и батареей.
4. Аварийное освещение
Запаситесь фонариками, лампами на батарейках или аккумуляторах, свечами, спичками, батарейками и т. п.
5. Еда
Позаботьтесь о запасе продуктов длительного хранения, а также тех, для приготовления которых не требуется электроэнергия.
6. Безопасность
Позаботьтесь о своей безопасности при передвижении по улице в темное время суток. Надевайте одежду со светоотражающими элементами или носите светоотражающие ленты на рукаве, сумке или рюкзаке.
Вместе с тем, в КГГА рекомендуют установить приложение "Киев Цифровой" и следить за официальной информацией от городских властей в социальных сетях.
Напомним, мэр Виталий Кличко рассказал о подготовке Киева к зиме 2026–2027 годов и посоветовал киевлянам временно выезжать из города.
Также Фокус писал, что КГГА сообщила о развертывании "Пункт несокрушимости" в некоторых районах столицы после российских обстрелов.
Кроме того, из-за отключения света в Киеве увеличат количество ночных патрулей полиции и Нацгвардии.
В то же время журналисты-расследователи выяснили, что у "Киевводоканала" зимой не будет резервных генераторов.