Трансформатори та вимикачі: росіян закликали готуватись до ударів ЗСУ по тепломережах та електростанціях

Російська влада вимагає від енергетичних компаній у прикордонних з Україною регіонах і на окупованих українських територіях збільшити резерв обладнання та запчастин на випадок атак дронів. За словами представника Міненерго, компанії вже втричі наростили запаси критично важливого обладнання.

Про це на круглому столі в Раді Федерації повідомив заступник директора департаменту оперативного управління в паливно-енергетичному комплексі Міненерго Росії Віталій Поправка, пишуть "Відомості". За його словами, у запасах з'явилися, зокрема, трансформатори та вимикачі. Крім того, компанії закупили спецтехніку для аварійних ремонтів.

Тренування й аварійні бригади

Поправка також розповів, що регіональні штаби Міненерго, Ростехнагляду та МНС Росії провели щорічне федеральне протиаварійне тренування. Під час нього вони відпрацювали "усі сценарні плани, можливі варіанти розвитку подій", додав він.

Для оперативного реагування на можливі позаштатні ситуації в енергосистемі створили угруповання, до якого входять понад 23 тис. бригад, 154 тис. людей і 60 одиниць техніки, зазначив представник Міненерго. Керувати всіма аварійно-відновлювальними роботами в регіонах доручили системоутворювальним мережевим компаніям, уточнив він.

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Нагадаємо, окупанти РФ систематично завдають ударів по енергооб'єктах України. Також Росія взялася за енергетику Київщини з метою ізолювати столицю перед опалювальним сезоном.

Тим часом комісія ООН визнала дії РФ злочинами проти людяності удари по українському світлу й теплу.

Також Фокус повідомляв, що у місті Орел (РФ) сталась атака на завод "Протон", на якому виготовляють компоненти для ракет "Искандер-М" та зенітно-ракетних комплексів "Панцирь-С1", повідомили у мережі.