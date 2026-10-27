Трансформаторы и выключатели: россиян призвали готовиться к ударам ВСУ по теплосетям и электростанциям
Российские власти требуют от энергетических компаний в приграничных с Украиной регионах и на оккупированных украинских территориях увеличить запасы оборудования и запчастей на случай атак дронов. По словам представителя Минэнерго, компании уже втрое увеличили запасы критически важного оборудования.
Об этом на круглом столе в Совете Федерации сообщил заместитель директора департамента оперативного управления в топливно-энергетическом комплексе Минэнерго России Виталий Поправка, пишут "Ведомости". По его словам, в запасах появились, в частности, трансформаторы и выключатели. Кроме того, компании закупили спецтехнику для аварийных ремонтов.
Тренировки и аварийные бригады
Поправка также сообщил, что региональные штабы Минэнерго, Ростехнадзора и МЧС России провели ежегодные федеральные противоаварийные учения. В ходе учений они отработали "все сценарии и возможные варианты развития событий", добавил он.
Для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в энергосистеме создана группировка, в которую входят более 23 тыс. бригад, 154 тыс. человек и 60 единиц техники, отметил представитель Минэнерго. Руководство всеми аварийно-восстановительными работами в регионах поручено системообразующим сетевым компаниям, уточнил он.
Напомним, что оккупанты РФ систематически наносят удары по энергетическим объектам Украины. Кроме того, Россия начала наносить удары по энергетическим объектам Киевской области с целью изолировать столицу перед началом отопительного сезона.
Между тем комиссия ООН признала действия РФ преступлениями против человечности — удары по украинскому освещению и отоплению.
Также Фокус сообщал, что в городе Орел (РФ) произошло нападение на завод "Протон", на котором производятся компоненты для ракет "Искандер-М" и зенитно-ракетных комплексов "Панцирь-С1", сообщили в сети.