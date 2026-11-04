Трагедія у Комишувасі: росте кількість загиблих, руїни розгрібають третю добу, — Зеленський (відео)

Третю добу поспіль тривають пошуково-рятувальні роботи на місці удару Росії по підземній школі у Комишувасі Запорізької області, повідомив президент Володимир Зеленський. Відомо про 40 загиблих: кількість жертв зростає, оскільки завали ще розгрібають. На відео з боді-камери однієї з жертв — обличчя людей, які спустились в укриття після попередження про КАБи. Як триває пошукова операція у Комишувасі?

Під завалами у Комишувасі можуть перебувати ще 30 людей, ідеться у дописі президента за 4 листопада. Тіла декого з загиблих поки не ідентифікували. На кадрах, знятих боді-камерою правоохоронця, — група цивільних, які стоять біля школи після першого влучання КАБа РФ. Поліцейський вигукує, що слід негайно спуститись в укриття, бо є інформація про пуск нових КАБів. Далі бачимо групу людей, чоловіків та жінок старшого віку, правоохоронців, які перебували у підвалі, а далі — гучний звук після влучання російської бомби.

Удар по Комишувасі — запис з боді-камери поліцейського 2 листопада

Зеленський повідомив, що пошуково-рятувальні роботи у Комишувасі ускладнені, оскільки відбувають в умовах постійних обстрілів ЗС РФ. Він підтвердив, що росіяни спершу вдарили по людях, які прийшли за гуманітарною допомогою, а потім — по рятувальних та поліції, які прибули на допомогу постраждалим.

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"Дуже важка операція, дуже непросто і фактично під постійною загрозою нових російських ударів. Станом на зараз відомо про 40 загиблих. Деякі тіла, на жаль, поки не вдалось ідентифікувати. Ще понад 30 людей можуть залишатися під завалами", — написав глава держави.

Президент також зауважив, що світ надто слабо відреагував на трагедію у Комишувасі, та нагадав, що Україна потребує ППО, які можуть надати партнери.

У дописі Зеленського — низка фото від ДСНС Запорізької області з місця рятувальної операції у Комишувасі. Бачимо, що частина підземного укриття збереглась, а частина — вщент зруйнована і є лише кількаметрова вирва, над якою працюють екскаватори.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Удар по Комишувасі — деталі

Зазначимо, Фокус писав про удар РФ по Комишувасі, який стався близько 8 год 2 листопада. Росіяни запустили бомби ФАБ-500, які мають 300 кг вибухівки, і також бомбу ФАБ-3000 з 1,4 тоннами вибухівки. ФАБ-3000 пробив підземне укриття під школою, у якому зібралось кілька десятків людей. У перші хвилини після трагедії було відомо про 27 загиблих та про близько 40 зниклих безвісти. Начальник ГУНП в Запорізькій області Артем Кисько через добу після трагедії заявив, що під час рятувальної операції деблокували 34 людини, з них 29 — загиблі, а п'ятеро — поранені у важкому стані. Згодом ДСНС та Нацполіція повідомили про колег, які загинули від російського удару: рятувальники Денис Коноваленко та Олексій Сущевський, поліцейські Михайло Буженко, Микола Баланда, Михайло Романов, Дмитро Бєсєдін. Тим часом правоохоронці опублікували відео з боді-камери загиблого колеги, який допомагав цивільним і загинув через влучання по укриттю.

Нагадуємо, 2 листопада президент Зеленський попередив, що РФ готує про новий удар по логістиці та енергетиці. Після цього відбувся масований ракетно-дроновий обстріл: серед іншого, під удар потрапили підстанції біля ХАЕС.