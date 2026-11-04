Трагедия в Камышевахе: растет количество жертв, руины разгребают третьи сутки, — Зеленский (видео)

Уже третьи сутки подряд продолжаются поисково-спасательные работы на месте удара России по подземной школе в Камышевахе Запорожской области, сообщил президент Владимир Зеленский. Известно о 40 погибших: число жертв растет, поскольку завалы еще расчищают. На видео с боди-камеры одной из жертв — лица людей, спустившихся в укрытие после предупреждения о КАБах. Как проходит поисковая операция в Камышевахе?

Под завалами в Камышевахе могут находиться еще 30 человек, говорится в сообщении президента от 4 ноября. Тела некоторых погибших пока не опознаны. На кадрах, снятых на боди-камеру сотрудника правоохранительных органов, — группа гражданских лиц, стоящих возле школы после первого попадания КАБа РФ. Полицейский кричит, что нужно немедленно спуститься в укрытие, так как есть информация о запуске новых КАбов. Далее мы видим группу людей — мужчин и женщин пожилого возраста, правоохранителей, которые находились в подвале, а затем — громкий звук после попадания российской бомбы.

Удар по Камышевахе — запись с боди-камеры полицейского от 2 ноября

Зеленский сообщил, что поисково-спасательные работы в Камышевахе затруднены, поскольку ведутся в условиях постоянных обстрелов со стороны ВС РФ. Он подтвердил, что россияне сначала нанесли удар по людям, пришедшим за гуманитарной помощью, а затем — по спасателям и полиции, прибывшим на помощь пострадавшим.

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"Очень сложная операция, очень непростая и фактически проходит под постоянной угрозой новых российских ударов. На данный момент известно о 40 погибших. Некоторые тела, к сожалению, пока не удалось идентифицировать. Еще более 30 человек могут оставаться под завалами", — написал глава государства.

Президент также отметил, что мир слишком слабо отреагировал на трагедию в Камышевахе, и напомнил, что Украине необходимы средства ПВО, которые могут предоставить партнеры.

В посте Зеленского — ряд фотографий от ГСЧС Запорожской области с места спасательной операции в Камышевахе. Видно, что часть подземного укрытия сохранилась, а часть — полностью разрушена, и осталась лишь несколькометровая воронка, над которой работают экскаваторы.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Удар по Камышевахе — подробности

Отметим, что Фокус писал об ударе РФ по Камышевахе, который произошел около 8 часов 2 ноября. Камышеваха — населенный пункт за 17 км от линии фронта на юго-восток от Запорожья. Россияне сбросили бомбы ФАБ-500, содержащие 300 кг взрывчатки, а также бомбу ФАБ-3000 с 1,4 тоннами взрывчатки. ФАБ-3000 пробила подземное укрытие под школой, в котором собралось несколько десятков человек. В первые минуты после трагедии было известно о 27 погибших и около 40 пропавших без вести. Начальник ГУНП в Запорожской области Артем Кисько через сутки после трагедии заявил, что в ходе спасательной операции были извлечены 34 человека, из них 29 — погибшие, а пятеро — раненые в тяжелом состоянии. Впоследствии ГСЧС и Нацполиция сообщили о коллегах, погибших в результате российского удара: спасатели Денис Коноваленко и Алексей Сущевский, полицейские Михаил Буженко, Николай Баланда, Михаил Романов, Дмитрий Беседин. Тем временем правоохранители опубликовали видео с боди-камеры погибшего коллеги, который помогал гражданским и погиб в результате попадания в укрытие.

Напоминаем, что 2 ноября президент Зеленский предупредил, что РФ готовит новый удар по логистике и энергетике. После этого произошел массированный ракетно-дроновый обстрел: в частности, под удар попали подстанции возле ХАЭС.