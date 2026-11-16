Дві тисячі авто в заторі й пором для переправи: що відомо про удар по Кримському мосту

У Кремлі удар підтвердили, однак пошкодження назвали незначними. Рух переправою зупинили, у Керчі створили оперативний штаб, а близько двох тисяч автомобілів застрягли з обох боків – воду водіям роздавали представники Червоного Хреста. Україна атаку офіційно не коментує.

Кримський міст зазнав удару рано вранці 16 листопада, рух ним зупинили, а на підходах з обох боків вишикувалися кілометрові черги. Фокус зібрав усе, що відомо про атаку, пошкодження та реакцію сторін станом на цей час.

Атака на Кримський міст: що відомо

Вибухи в Керчі місцеві жителі чули близько шостої ранку. Про це повідомила моніторингова група "Кримський вітер" із посиланням на очевидців. Вони ж розповідали про реактивні безпілотники в небі над містом.

Арку Кримського мосту пошкодило внаслідок нічної атаки

За версією російського каналу Mash, бойова частина одного з дронів впала на праву арку з боку Криму, і конструкцію візуально повело приблизно на 15 градусів. Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко написав, що пошкоджена арка належить до залізничної частини переправи.

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Арку Кримського мосту пошкодило внаслідок нічної атаки Фото: Крымский ветер

Жодне з цих тверджень офіційно не підтверджене, а реальний масштаб пошкоджень невідомий.

Як відреагували в Кремлі

Сам факт удару підтвердив речник президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС. Пошкодження він назвав незначними, додавши, що їх оцінка триває, а подробиці має надати російський Мінтранс.

Що з рухом

Причиною перекриття переправи окупаційний "голова" Криму Сергій Аксьонов назвав саме удар. Обмеження, за його словами, діяли до середини дня, у Керчі створили оперативний штаб, а мешканцям радили користуватися поромом Керч – Кавказ.

У заторах з обох боків застрягли близько двох тисяч автомобілів. Водії скаржилися на поганий мобільний зв'язок у районі мосту, а воду їм роздавали представники кримського відділення російського Червоного Хреста. Затрималися також чотири потяги – про це повідомив "Інтерфакс" із посиланням на перевізника.

Арку Кримського мосту пошкодило внаслідок нічної атаки Фото: Соцмережi

Київ офіційно атаку не коментує

Українська сторона удар офіційно не підтверджувала, і тип застосованої зброї теж не називався. Усі дані про влучання та пошкодження наразі походять із російських офіційних заяв, провладних каналів і моніторингових груп.

Офіцер Сил оборони України та колишній керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі повідомив, що Путін вирішив "погратися в мости", завдаючи ударів по українських переправах, за що й отримав удар по російському мосту:

"Путін вирішив погратися в мости, і отримав черговий удар по самолюбству — Кримському мосту", – заявив він.

Скільки дронів заявили збитими

Міноборони Росії відзвітувало про 1336 безпілотників, нібито знищених над регіонами РФ, Кримом та акваторіями Чорного й Азовського морів. За добу відомство заявило вже про 2049 збитих дронів, а також сім авіабомб і чотири ракети "Фламінго". Перевірити ці цифри неможливо.

Не лише міст

Під ударами тієї ж ночі опинилася Ростовська область. Губернатор Юрій Слюсар повідомив про пожежі на чотирьох промислових об'єктах і трьох постраждалих чоловіків в Азові. Аналітики ASTRA припускають, що горіли два нафтобази – FLASH ENERGY та "Юг-Імпекс". У селищі Рогалик уламки дрона пошкодили три будинки й газопровід.

Туреччина підняла розвідник

Події в Криму змусили Туреччину вивести в повітря розвідувальний безпілотник. За даними "Кримського вітру", над південно-західною частиною Чорного моря чергував Bayraktar TB2 ВМС Туреччини з позивним SHADOW02.

Чому мосту досі не було в цілях

У липні командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді пояснював, чому ЗСУ не б'ють по переправі. Україна свідомо не руйнує міст, щоб поступово ізолювати півострів. Головна мета, наголошував він, – не сама конструкція, а позбавлення російського угруповання палива, боєприпасів, техніки й особового складу.

Раніше повідомлялося, що Кримський міст може обвалитися й без ударів української армії – через природні чинники.

Також повідомлялося, що в ніч проти 14 липня півострів уже опинявся під атакою безпілотників: користувачі мережі писали про вибухи, відключення світла та перекриття мосту.