Две тысячи автомобилей в пробке и паром для переправы: что известно об ударе по Крымскому мосту

В Кремле подтвердили удар, однако назвали повреждения незначительными. Движение по переправе остановили, в Керчи создали оперативный штаб, а около двух тысяч автомобилей застряли с обеих сторон – воду водителям раздавали представители Красного Креста. Украина официально не комментирует атаку.

Крымский мост подвергся удару ранним утром 16 ноября, движение по нему было остановлено, а на подъездах с обеих сторон выстроились километровые очереди. Фокус собрал всю известную на данный момент информацию об атаке, повреждениях и реакции сторон.

Атакан на Крымский мост: что известно

Взрывы в Керчи местные жители услышали около шести утра. Об этом сообщила мониторинговая группа "Крымский ветер" со ссылкой на очевидцев. Они же рассказывали о реактивных беспилотниках в небе над городом.

Арка Крымского моста была повреждена в результате ночной атаки

По версии российского канала Mash, боевая часть одного из дронов упала на правую арку со стороны Крыма, в результате чего конструкция визуально отклонилась примерно на 15 градусов. Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко написал, что поврежденная арка относится к железнодорожной части переправы.

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Арка Крымского моста была повреждена в результате ночной атаки Фото: Крымский ветер

Ни одно из этих утверждений официально не подтверждено, а реальный масштаб повреждений неизвестен.

Как отреагировали в Кремле

Сам факт удара подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС. Он назвал повреждения незначительными, добавив, что их оценка продолжается, а подробности должен предоставить российский Минтранс.

Что с движением

Причиной перекрытия переправы оккупационный "глава" Крыма Сергей Аксенов назвал именно этот удар. Ограничения, по его словам, действовали до середины дня, в Керчи был создан оперативный штаб, а жителям рекомендовали пользоваться паромом "Керчь — Кавказ".

В пробках с обеих сторон застряли около двух тысяч автомобилей. Водители жаловались на плохую мобильную связь в районе моста, а воду им раздавали представители крымского отделения российского Красного Креста. Задержались также четыре поезда – об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на перевозчика.

Арка Крымского моста была повреждена в результате ночной атаки Фото: Соцсети

Киев официально не комментирует эту атаку

Украинская сторона официально не подтверждала этот удар, и тип примененного оружия также не назывался. Все данные о попаданиях и повреждениях на данный момент поступают из официальных заявлений России, проправительственных каналов и мониторинговых групп.

Офицер Сил обороны Украины и бывший руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко в своем Telegram-канале сообщил, что Путин решил "поиграть в мосты", нанося удары по украинским переправам, за что и получил удар по российскому мосту:

"Путин решил поиграть в мосты и получил очередной удар по самолюбию — Крымский мост", — заявил он.

Сколько дронов было заявлено как сбитые

Минобороны России сообщило о 1336 беспилотниках, якобы сбитых над регионами РФ, Крымом и акваториями Черного и Азовского морей. За сутки ведомство заявило уже о 2049 сбитых дронах, а также о семи авиабомбах и четырех ракетах "Фламинго". Проверить эти цифры невозможно.

Не только город

В ту же ночь под ударами оказалась Ростовская область. Губернатор Юрий Слюсар сообщил о пожарах на четырех промышленных объектах и о трех пострадавших мужчинах в Азове. Аналитики ASTRA предполагают, что горели две нефтебазы – FLASH ENERGY и "Юг-Импекс". В поселке Рогалик обломки дрона повредили три дома и газопровод.

Турция подняла разведывательный самолет

События в Крыму вынудили Турцию поднять в воздух разведывательный беспилотник. По данным "Крымского ветра", над юго-западной частью Черного моря дежурил Bayraktar TB2 ВМС Турции с позывным SHADOW02.

Почему мост до сих пор не был включен в планы

В июле командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди объяснял, почему ВСУ не наносят удары по переправе. Украина сознательно не разрушает мост, чтобы постепенно изолировать полуостров. Главная цель, подчеркивал он, — не сама конструкция, а лишение российской группировки топлива, боеприпасов, техники и личного состава.

Ранее сообщалось, что Крымский мост может обрушиться и без ударов украинской армии — из-за природных факторов.

Также сообщалось, что в ночь на 14 июля полуостров уже подвергся атаке беспилотников: пользователи сети писали о взрывах, отключении света и перекрытии моста.