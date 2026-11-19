Внаслідок російського обстрілу особливо постраждав східний фасад Володимирського собору. На фото зсередини храму — всипаний склом вівтар поруч з фрескою "Євхаристія" Васнецова.

Увечері 19 листопада на сторінці Facebook Православної церкви України розповіли про пошкодження Володимирського собору у Києві після удару РФ. Російський реактивний дрон врізався неподалік вік східної частини храму. В будівлі винесло вікна, які упали на вівтар та засипали його уламками скла. У ПЦУ нагадали, що на стінах собору — унікальний розпис XIX століття, та назвали РФ "кремлівською імперією зла", яка відповість за свої злочини.

У дописі ПЦУ вказано, що удар РФ відбувся увечері 19 листопада. Пошкодження внаслідок російського удару — у храмі вибило рами вікон на східній стіні: вікна упали всередину та дещо пошкодили вівтарну частину. Крім того, є пошкодження на східному фасаді та потрощені автомобілі, які стояли неподалік.

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"На стінах храму знаходяться шедеври монументального іконографічного мистецтва ХІХ століття світового рівня. Пошкодження цього храму внаслідок російської атаки є ще одним злочином, за який кремлівська імперія зла має відповідати перед людським і Божим законом", — ідеться у дописі.

На фото з Володимирського собору бачимо рештки велетенського вікна, яке упало посеред храму та тріснуло пополам. Червоний килим перед вівтарем засипало склом, а частини рами лежать на бордових пуфах, призначений для сидіння духовенства у вівтарі. Бачимо, що під ударом опинилась центральна кафедра, на якій під час літургії сідає архієрей. Навколо вівтаря — три основних вікна, одне з яких потрощене: вибухова хвиля винесла внутрішню металеву раму. Поруч з вівтарем на стінах — монументальний розпис: фреска Віктора Васнецова "Євхаристія", на якій зображено причастя апостолів Христом. Розміри фрески — ширина близько 14 м, висота — близько 4-5 метрів. По фото не ясно, чи отримала пошкодження історична фреска.

Обстріл Києва — Володимирський собор, вибите вікно та фреска Васнецова19 листопада Фото: ПЦУ

Обстріл Києва — пошкодження Володимирського собору після удару РФ 19 листопада Фото: ПЦУ

Обстріл Києва — деталі удару по історичному центру 19 листопада

Від ранку до вечора 19 листопада РФ обстрілювала Київ дронами-камікадзе різних типів, серед них — реактивні БпЛА, попереджало Повітряне командування. Місцева влада інформувала про наслідки ударів. Міський голова Віталій Кличко опівдні повідомив, що отримала пошкодження офісна будівля на Подолі. Крім того, були руйнування та пожежі у Голосіївському та Деснянському районах. Близько 14-15 год жителі столиці почули наступну хвилю ударів. Моніторингові пабліки та місцева влада підтвердили атаку РФ: вибухало в історичному центрі, балі посольство Австрії та Нідерландів. Згодом стало відомо, що у Подільському районі загинув 26-річний хлопець, а в цілому у Києві отримали поранення четверо осіб. Також повідомили про вибухи біля Володимирського собору та неподалік від будівлі МЗС України.

Нагадуємо, 18 листопада відбувся ще один російський обстріл Києва: горіло на 11 поверсі 28-поверхівки.