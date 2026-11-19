В результате российского обстрела особенно пострадал восточный фасад Владимирского собора. На фото изнутри храма — усыпанный осколками алтарь рядом с фреской "Евхаристия" Васнецова.

Вечером 19 ноября на странице Православной церкви Украины в Facebook сообщили о повреждении Владимирского собора в Киеве в результате удара со стороны РФ. Российский реактивный дрон врезался недалеко от окна восточной части храма. В здании выбило окна, которые упали на алтарь и засыпали его осколками стекла. В ПЦУ напомнили, что на стенах собора — уникальная роспись XIX века, и назвали РФ "кремлевской империей зла", которая ответит за свои преступления.

В сообщении ПЦУ указано, что удар РФ состоялся вечером 19 ноября. Повреждения в результате российского удара — в храме выбило оконные рамы на восточной стене: окна упали внутрь и несколько повредили алтарную часть. Кроме того, имеются повреждения на восточном фасаде и разбитые автомобили, которые стояли неподалеку.

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"На стенах храма находятся шедевры монументального иконографического искусства XIX века мирового уровня. Повреждение этого храма в результате российской атаки является ещё одним преступлением, за которое кремлёвская империя зла должна ответить перед человеческим и Божьим законом", — говорится в сообщении.

На фотографии Владимирского собора видны остатки гигантского окна, которое обрушилось посреди храма и раскололось пополам. Красный ковёр перед алтарём засыпан стеклом, а части рамы лежат на бордовых пуфах, предназначенных для сидения духовенства в алтарной части. Видно, что под ударом оказалась центральная кафедра, на которую во время литургии садится архиерей. Вокруг алтаря — три основных окна, одно из которых разбито: взрывная волна вынесла внутреннюю металлическую раму. Рядом с алтарём на стенах — монументальная роспись: фреска Виктора Васнецова "Евхаристия", на которой изображено причастие апостолов Христом. Размеры фрески — ширина около 14 м, высота — около 4–5 метров. По фотографии не ясно, получила ли повреждения историческая фреска.

Обстрел Киева — Владимирский собор, разбитое окно и фреска Васнецова, 19 ноября Фото: ПЦУ

Обстрел Киева — повреждения Владимирского собора после удара со стороны РФ 19 ноября Фото: ПЦУ

Обстрел Киева — подробности удара по историческому центру 19 ноября

С утра до вечера 19 ноября РФ обстреливала Киев дронами-камикадзе различных типов, в том числе реактивными БПЛА, предупредило Воздушное командование. Местные власти сообщали о последствиях ударов. Мэр Виталий Кличко в полдень сообщил, что повреждения получило офисное здание на Подоле. Кроме того, были разрушения и пожары в Голосеевском и Деснянском районах. Около 14–15 часов жители столицы услышали следующую волну ударов. Мониторинговые паблики и местные власти подтвердили атаку РФ: взрывы произошли в историческом центре, пострадали посольства Австрии и Нидерландов. Позже стало известно, что в Подольском районе погиб 26-летний юноша, а в целом в Киеве получили ранения четыре человека. Также сообщили о взрывах возле Владимирского собора и недалеко от здания МИД Украины.

Напоминаем, что 18 ноября произошёл очередной обстрел Киева Россией: пожар возник на 11-м этаже 28-этажного здания.