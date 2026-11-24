Міністерство закордонних справ Росії пригрозило Естонії можливістю "відкритої війни" через нібито надання повітряного простору для прольоту українських дронів. У Москві стверджують, що Таллінн допомагає Україні атакувати об'єкти на північному заході РФ.

Відповідне попередження російське зовнішньополітичне відомство передало послу Естонії Мареку Юхтегі. Формальним приводом стали звинувачення Таллінна на адресу російської військової розвідки (ГРУ) у спробі підпалу оборонного підприємства поблизу естонської столиці, а також рішення естонської влади закрити сухопутний кордон із РФ.

У російському зовнішньополітичному відомстві заявили, що звинувачення у причетності ГРУ до диверсії нібито не мають доказової бази. Там назвали позицію Естонії проявом "русофобії".

Водночас Москва висунула низку інших претензій до Таллінна. Серед них:

нібито сприяння українським атакам на північному заході Росії;

спроби перешкоджати пересуванню російських вантажних суден Балтійським морем;

обмеження транзиту російського та білоруського зерна;

переслідування російськомовних жителів Естонії;

нібито наміри обмежити діяльність Російської православної церкви.

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У Москві також заявили, що Естонія намагається запровадити фактичну морську блокаду російських суден, зокрема через спроби їх огляду та затримання.

Водночас російське МЗС не оголосило про конкретні військові заходи у відповідь, заявивши про право вживати комплексних політичних і дипломатичних кроків для захисту своїх інтересів.

Як Естонія відповіла на звинувачення Росії

Таллінн відкинув твердження Москви про використання естонського повітряного простору українськими військовими для атак по російській території. Міністерство закордонних справ Естонії наголосило, що країна ніколи не дозволяла і не дозволятиме використовувати свою територію або повітряний простір для військових операцій інших держав.

"Естонія ніколи не дозволяла і ніколи не дозволить використовувати свою територію або повітряний простір для військових операцій іншої країни", — заявили в естонському зовнішньополітичному відомстві.

Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна назвав російські звинувачення безпідставною пропагандою, яка має відвернути увагу від реальних загроз європейській безпеці.

Естонський міністр оборони Мартін Герем також звернув увагу на те, що українські безпілотники, які з'являлися в естонському повітряному просторі, до цього значно довше перебували над територією Росії. За його словами, Естонія навіть збивала безпілотник, який прямував у бік Росії, перебуваючи ще в естонському повітряному просторі.

Через що Естонія вирішила закрити кордон із Росією

Рішення Таллінна передбачає закриття всіх автомобільних пунктів пропуску на сухопутному кордоні з РФ із 1 грудня 2026 року щонайменше на шість місяців. Йдеться про п'ять пунктів пропуску: "Нарва-1", "Нарва-2", "Койдула", "Лухамаа" та "Саатсе". Обмеження стосуватимуться переміщення людей і транспортних засобів. Залізничні вантажні перевезення продовжаться за чинними правилами.

Причиною такого рішення стала ситуація навколо естонської оборонної компанії Threod Systems, яка виробляє розвідувальні та ударні безпілотники.

За інформацією естонської Служби внутрішньої безпеки, російська військова розвідка ГРУ причетна до організації спроби диверсії на підприємстві. Інцидент стався в ніч проти 14 листопада поблизу Таллінна. У межах розслідування затримали вісьмох громадян Латвії.

Естонська влада пояснила закриття кордону необхідністю зменшити ризики для національної безпеки та ускладнити можливості російських спецслужб для вербування людей і проведення диверсійних операцій.

Москва заперечує причетність до спроби нападу на підприємство.

Раніше Фокус писав, що Литва та Україна відреагували на закриття кордону Естонією. Пролунали заклики визнати ГРУ терористами.

Також повідомлялось, що Естонія переносить держпослуги у хмару на випадок окупації Росією. Резервна копія вже зберігається в Люксембурзі.