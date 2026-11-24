Министерство иностранных дел России пригрозило Эстонии "открытой войной" из-за якобы предоставления воздушного пространства для пролета украинских дронов. В Москве утверждают, что Таллинн помогает Украине наносить удары по объектам на северо-западе РФ.

Соответствующее предупреждение российское внешнеполитическое ведомство передало послу Эстонии Мареку Юхтеги. Формальным поводом стали обвинения Таллинна в адрес российской военной разведки (ГРУ) в попытке поджога оборонного предприятия вблизи эстонской столицы, а также решение эстонских властей закрыть сухопутную границу с РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что обвинения в причастности ГРУ к диверсии якобы не имеют доказательной базы. Там назвали позицию Эстонии проявлением "русофобии".

В то же время Москва выдвинула ряд других претензий к Таллинну. Среди них:

якобы содействие украинским атакам на северо-западе России;

попытки препятствовать передвижению российских грузовых судов по Балтийскому морю;

ограничение транзита российского и белорусского зерна;

преследование русскоязычных жителей Эстонии;

якобы намерения ограничить деятельность Русской православной церкви.

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В Москве также заявили, что Эстония пытается ввести фактическую морскую блокаду российских судов, в частности, путем попыток их досмотра и задержания.

В то же время российский МИД не объявил о конкретных ответных военных мерах, заявив о праве предпринимать комплексные политические и дипломатические шаги для защиты своих интересов.

Как Эстония ответила на обвинения России

Таллинн опроверг утверждения Москвы об использовании украинскими военными эстонского воздушного пространства для нанесения ударов по российской территории. Министерство иностранных дел Эстонии подчеркнуло, что страна никогда не разрешала и не будет разрешать использовать свою территорию или воздушное пространство для военных операций других государств.

"Эстония никогда не разрешала и никогда не разрешит использовать свою территорию или воздушное пространство для военных операций другой страны", — заявили в эстонском министерстве иностранных дел.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна назвал российские обвинения безосновательной пропагандой, призванной отвлечь внимание от реальных угроз европейской безопасности.

Эстонский министр обороны Мартин Герем также обратил внимание на то, что украинские беспилотники, появлявшиеся в эстонском воздушном пространстве, до этого значительно дольше находились над территорией России. По его словам, Эстония даже сбила беспилотник, который направлялся в сторону России, находясь ещё в эстонском воздушном пространстве.

По какой причине Эстония решила закрыть границу с Россией

Решение Таллинна предусматривает закрытие всех автомобильных пунктов пропуска на сухопутной границе с РФ с 1 декабря 2026 года как минимум на шесть месяцев. Речь идет о пяти пунктах пропуска: "Нарва-1", "Нарва-2", "Койдула", "Лухамаа" и "Саатсе". Ограничения коснутся перемещения людей и транспортных средств. Железнодорожные грузовые перевозки будут продолжаться в соответствии с действующими правилами.

Причиной такого решения стала ситуация вокруг эстонской оборонной компании Threod Systems, которая производит разведывательные и ударные беспилотники.

По информации эстонской Службы внутренней безопасности, российская военная разведка ГРУ причастна к организации попытки диверсии на предприятии. Инцидент произошел в ночь на 14 ноября недалеко от Таллинна. В рамках расследования были задержаны восемь граждан Латвии.

Эстонские власти объяснили закрытие границы необходимостью снизить риски для национальной безопасности и затруднить российским спецслужбам вербовку людей и проведение диверсионных операций.

Москва отрицает причастность к попытке нападения на предприятие.

Ранее Фокус сообщал, что Литва и Украина отреагировали на закрытие границы Эстонией. Прозвучали призывы признать ГРУ террористами.

Также сообщалось, что Эстония переносит государственные услуги в облако на случай оккупации Россией. Резервная копия уже хранится в Люксембурге.